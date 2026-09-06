Gautieri: «Il Palermo è la squadra da battere»

Il campionato di Serie B è appena iniziato, ma non mancano già le prime indicazioni sulle squadre che possono ambire ai vertici della classifica. A fare il punto sulla stagione è Carmine Gautieri, ex allenatore, tra le altre, di Taranto e Avellino, che ha analizzato ai microfoni di TMW il momento del campionato e, in particolare, quello del Palermo.

Secondo Gautieri, la Serie B resta una competizione difficile da pronosticare, nella quale gli equilibri possono cambiare rapidamente.





Gautieri: «La B è un campionato imprevedibile»

L’ex tecnico ha sottolineato la necessità di mantenere alta la concentrazione per tutta la stagione: «L’abbiamo sempre detto: la B è un campionato imprevedibile, da giocare fino in fondo».

Una considerazione che fotografa bene le caratteristiche del torneo cadetto, dove risultati e gerarchie possono cambiare di giornata in giornata.

«La squadra da battere è il Palermo»

Gautieri ha poi indicato nel Palermo la principale candidata per la vittoria del campionato, alla luce anche dell’ottimo avvio dei rosanero.

«La squadra da battere è il Palermo, che lunedì affronterà la Sampdoria e se vuole vincere il campionato deve portare a casa la partita».