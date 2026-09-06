Repubblica Genova: “Sampdoria, missione quasi proibitiva a Palermo: Corradi fa la conta, dieci assenze al Barbera”

Sulla carta il divario appare evidente, ma sarà il campo a stabilire se i pronostici verranno rispettati. La Sampdoria si prepara alla trasferta contro il Palermo in una situazione di piena emergenza, con Bernardo Corradi costretto ancora una volta a fare i conti con numerose assenze e una formazione che appare quasi obbligata.

Come sottolinea Repubblica Genova, il confronto parte già dai punti di riferimento delle due squadre. Da una parte il Palermo dell’ex blucerchiato Carlo Osti, che può contare su Perin in porta e Pohjanpalo in attacco; dall’altra Vindahl e Tutino. A pesare è anche la differenza di esperienza in panchina: 227 presenze in categoria per Filippo Inzaghi contro le due di Corradi.





A tutto questo si aggiungerà un Barbera pieno, pronto a spingere il Palermo alla quinta vittoria ufficiale consecutiva. Il calcio, tuttavia, può sovvertire i pronostici e la Sampdoria proverà a farlo dopo un avvio di campionato complicato.

Sampdoria in emergenza: dieci assenze

La situazione dell’organico rappresenta il problema principale per Corradi. Secondo Repubblica Genova, mancheranno Viti, fuori per tutta la stagione e sostituito da Delli Carri, oltre a Meijer, Ravanelli, Lauritsen, Esposito, Diop e Mbabu, quest’ultimo squalificato.

A questi si aggiungono situazioni non ottimali. Depaoli si è allenato poco e la caviglia avrebbe bisogno di riposo, mentre Abildgaard non ha ancora novanta minuti nelle gambe. Inoltre Karamoh, ultimo arrivato, non sarà convocato.

Il quotidiano parla così di dieci assenze alla terza giornata, una situazione che lascia pochissimo margine nelle scelte.

Verschaeren dal 1’, Corradi pensa al 4-2-3-1

La Sampdoria potrebbe presentarsi con un 4-2-3-1 a specchio rispetto al Palermo. Dal primo minuto dovrebbe esserci Verschaeren, con Begic sulla sinistra e Sinani a completare la linea offensiva alle spalle di Tutino, ancora una volta riferimento avanzato.

In mezzo al campo dovrebbe essere confermata la coppia composta da Makoumbou e dal capitano Henderson, indicato da Repubblica Genova come una delle poche certezze di questo momento.

Scelte praticamente obbligate anche dietro: Di Pardo e Cicconi sulle fasce, mentre al centro dovrebbe debuttare la coppia Gartenmann-Delli Carri. Un’intesa ancora tutta da costruire e immediatamente sottoposta a un test impegnativo contro Pohjanpalo.

Insigne cresce, ma la condizione è ancora lontana

Le alternative dalla panchina saranno poche. Corradi ritroverà Abildgaard e Depaoli, mentre ci sarà anche Ferrari, finora mai utilizzato pur essendo a disposizione.

Attenzione soprattutto a Lorenzo Insigne. L’ex Napoli ha aggiunto un’altra settimana di lavoro e, secondo Repubblica Genova, ha aumentato il proprio minutaggio potenziale, pur restando ancora lontano dalla condizione atletica migliore.

La sua precedente apparizione ha comunque già mostrato un elemento significativo: la sola presenza di Insigne è stata capace di creare apprensione nella difesa avversaria. Un’indicazione di quello che potrebbe offrire una volta recuperata una buona condizione.

I numeri sorridono al Palermo

Anche le statistiche presentate da Repubblica Genova aumentano le difficoltà della trasferta blucerchiata. Nelle ultime tre stagioni di Serie B, il Palermo è l’avversario affrontato più volte dalla Sampdoria, sette, ed è quello contro il quale i blucerchiati hanno raccolto il minor numero di vittorie.

I rosanero, inoltre, nel 2026 hanno vinto dieci delle undici partite casalinghe. Dopo i primi due successi in campionato, il Palermo potrebbe vincere tutte le prime tre gare stagionali di Serie B per la terza volta nella propria storia e per la prima volta dal 1964/65.

Scenario opposto per la Sampdoria: senza una vittoria al Barbera, per la terza volta partirebbe senza ottenere un successo nelle prime tre giornate.

Pronostico e numeri, dunque, sembrano favorire la squadra di Inzaghi. Per la Samp di Corradi, alle prese con un’autentica emergenza, il Barbera rappresenterà un esame particolarmente difficile.