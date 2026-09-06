Corriere dello Sport: “Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla in tv: Palumbo favorito, Gyasi recuperato”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
palermo mantova logo coppa italia (63)

Il Palermo si prepara alla sfida contro la Sampdoria, in programma domani alle 20.30. Secondo il Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1, mentre Bernardo Corradi dovrebbe rispondere con il 4-3-3.

La principale indicazione in casa rosanero riguarda Antonio Palumbo, favorito su Hernani per giocare da trequartista alle spalle di Pohjanpalo. Recuperato invece Gyasi, che dovrebbe essere regolarmente a disposizione.


Palermo, Peda ancora alle prese con la caviglia

Davanti a Perin, Inzaghi dovrebbe schierare Pierozzi, Bani, Ceccaroni e Augello. In mezzo al campo la coppia formata da Ranocchia e Segre, mentre sulla trequarti Strefezza, Palumbo e Johnsen dovrebbero sostenere Pohjanpalo.

Resta da valutare Peda, alle prese con una distorsione alla caviglia: secondo il Corriere dello Sport, al massimo potrebbe andare in panchina. Tra gli indisponibili viene indicato anche Joronen.

Sampdoria, Depaoli ancora nel tridente

Corradi dovrebbe invece confermare il 4-3-3. Vindahl tra i pali, con Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri e Cicconi in difesa. A centrocampo spazio a Henderson, Abildgaard e Makoumbou, mentre davanti dovrebbero giocare Sinani, Tutino e Depaoli.

Situazione più complicata per quanto riguarda le alternative. Il Corriere dello Sport parla infatti di una panchina corta per Corradi. Sono indicati come indisponibili Conti, Diop, Esposito, Lauritsen, Meijer, Ravanelli, Sekulov e Viti, mentre Mbabu è squalificato.

Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Segre; Strefezza, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.
A disposizione: Fortin, Nespola, Cassandro, Magnani, Barba, Bozzolan, Estevez, Gomes, Gyasi, Hernani, Vavassori, Gabrielloni.
Indisponibili: Joronen, Peda.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: nessuno.

SAMPDORIA (4-3-3): Vindahl; Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri, Cicconi; Henderson, Abildgaard, Makoumbou; Sinani, Tutino, Depaoli.
Allenatore: Corradi.
A disposizione: Krastev, Massolo, Riccio, Ferrari, Insigne, Begic, Verschaeren.
Indisponibili: Conti, Diop, Esposito, Lauritsen, Meijer, Ravanelli, Sekulov, Viti.
Squalificati: Mbabu.
Diffidati: nessuno.

Palermo-Sampdoria, dove vederla in tv

La partita è in programma domani alle ore 20.30. Secondo il Corriere dello Sport, la sfida sarà trasmessa da Dazn, Prime e OneFootball TV.

A dirigere l’incontro sarà Marchetti di Ostia, con Mondin e Fontani guardalinee. Feliciani sarà il quarto uomo, mentre al Var ci sarà Volpi con Paterna Avar.

Altre notizie

palermo parma serie b 0-0 (60) buttaro

Corriere dello Sport: “Palermo, Barbera pieno per la Samp: già 31 mila. Per Buttaro spunta la pista Emirati”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
palermo mantova logo coppa italia (58)

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi prepara il turnover al contrario: con la Samp torna l’undici di Arezzo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Screenshot 2026-09-05 203958

Ascoli, Brunori: «Trattativa veloce. Qui ho trovato ciò di cui avevo bisogno»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (9) tifosi curva renzo barbera

Palermo-Sampdoria, raggiunta quota 31.000 spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
d'angelo spezia

D’Angelo: «Il Palermo è la favorita numero uno per la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (151) inzaghi augello

Palermo verso la Sampdoria: domani Inzaghi in conferenza stampa

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
palermo mantova logo coppa italia (115)

Il Secolo XIX: “Palermo-Sampdoria, parola agli esperti: rosanero primi in B per età ed esperienza”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
insigne-1

Tuttosport: “Sampdoria, caccia alla punta: Gondo, Gabbiadini e Belotti in lizza. Poi la sfida al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Screenshot 2026-09-05 082510

Repubblica Genova: “Samp, l’ora di Verschaeren. L’ingresso del monello per infastidire il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
palermo mantova logo coppa italia (48)

Repubblica: “Gabrielloni: «Palermo ha tutte le carte per replicare il percorso del Como»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
palermo mantova logo coppa italia (68)

Giornale di Sicilia: “Palermo, i blackout non piacciono a Inzaghi: due rimonte subite, ma la squadra sa sempre reagire”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
palermo mantova logo coppa italia (33)

Giornale di Sicilia: “Il Palermo in avanti fa paura. Tutto l’attacco è già on fire”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026

Ultimissime

palermo mantova logo coppa italia (63)

Corriere dello Sport: “Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla in tv: Palumbo favorito, Gyasi recuperato”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
palermo parma serie b 0-0 (60) buttaro

Corriere dello Sport: “Palermo, Barbera pieno per la Samp: già 31 mila. Per Buttaro spunta la pista Emirati”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
palermo mantova logo coppa italia (58)

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi prepara il turnover al contrario: con la Samp torna l’undici di Arezzo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Screenshot 2026-09-05 213431

Serie B, Popov decide: l’Empoli passa a Carrara

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Screenshot 2026-09-05 203958

Ascoli, Brunori: «Trattativa veloce. Qui ho trovato ciò di cui avevo bisogno»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026