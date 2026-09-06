Corriere dello Sport: “Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla in tv: Palumbo favorito, Gyasi recuperato”

Il Palermo si prepara alla sfida contro la Sampdoria, in programma domani alle 20.30. Secondo il Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1, mentre Bernardo Corradi dovrebbe rispondere con il 4-3-3.

La principale indicazione in casa rosanero riguarda Antonio Palumbo, favorito su Hernani per giocare da trequartista alle spalle di Pohjanpalo. Recuperato invece Gyasi, che dovrebbe essere regolarmente a disposizione.





Palermo, Peda ancora alle prese con la caviglia

Davanti a Perin, Inzaghi dovrebbe schierare Pierozzi, Bani, Ceccaroni e Augello. In mezzo al campo la coppia formata da Ranocchia e Segre, mentre sulla trequarti Strefezza, Palumbo e Johnsen dovrebbero sostenere Pohjanpalo.

Resta da valutare Peda, alle prese con una distorsione alla caviglia: secondo il Corriere dello Sport, al massimo potrebbe andare in panchina. Tra gli indisponibili viene indicato anche Joronen.

Sampdoria, Depaoli ancora nel tridente

Corradi dovrebbe invece confermare il 4-3-3. Vindahl tra i pali, con Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri e Cicconi in difesa. A centrocampo spazio a Henderson, Abildgaard e Makoumbou, mentre davanti dovrebbero giocare Sinani, Tutino e Depaoli.

Situazione più complicata per quanto riguarda le alternative. Il Corriere dello Sport parla infatti di una panchina corta per Corradi. Sono indicati come indisponibili Conti, Diop, Esposito, Lauritsen, Meijer, Ravanelli, Sekulov e Viti, mentre Mbabu è squalificato.

Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Segre; Strefezza, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Fortin, Nespola, Cassandro, Magnani, Barba, Bozzolan, Estevez, Gomes, Gyasi, Hernani, Vavassori, Gabrielloni.

Indisponibili: Joronen, Peda.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

SAMPDORIA (4-3-3): Vindahl; Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri, Cicconi; Henderson, Abildgaard, Makoumbou; Sinani, Tutino, Depaoli.

Allenatore: Corradi.

A disposizione: Krastev, Massolo, Riccio, Ferrari, Insigne, Begic, Verschaeren.

Indisponibili: Conti, Diop, Esposito, Lauritsen, Meijer, Ravanelli, Sekulov, Viti.

Squalificati: Mbabu.

Diffidati: nessuno.

Palermo-Sampdoria, dove vederla in tv

La partita è in programma domani alle ore 20.30. Secondo il Corriere dello Sport, la sfida sarà trasmessa da Dazn, Prime e OneFootball TV.

A dirigere l’incontro sarà Marchetti di Ostia, con Mondin e Fontani guardalinee. Feliciani sarà il quarto uomo, mentre al Var ci sarà Volpi con Paterna Avar.