Serie B, Popov decide: l’Empoli passa a Carrara

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
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L’Empoli espugna lo Stadio dei Marmi e conquista tre punti preziosi nella terza giornata di Serie B. Contro la Carrarese finisce 0-1, con il gol decisivo di Bohdan Popov al 74′.

Dopo un primo tempo equilibrato, con la Carrarese vicinissima al vantaggio grazie al palo colpito da Abiuso al 32′, l’Empoli cresce nella ripresa. Al 74′ Magnino pennella un cross dalla destra e Popov, entrato poco prima, svetta di testa battendo Pizzignacco.


La Carrarese prova a reagire nel finale, ma l’Empoli difende il vantaggio senza concedere occasioni nitide. Al triplice fischio è festa per gli azzurri, che portano a casa una vittoria importante. Per la Carrarese, invece, resta il rammarico per un palo e una gara giocata alla pari.

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