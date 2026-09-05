Serie B: Sudtirol e Catanzaro vanno al riposo sullo 0-0

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Termina il primo tempo del match della terza giornata del campionato di Serie B tra Sudtirol e Catanzaro. Le due squadre vanno al riposo sul risultato di 0-0, dopo 45 minuti con poche emozione e dove a prevalere è stato l’equilibrio.

Pronti, via e ci provano subito i padroni di casa: Vasic sfonda a sinistra e mette in mezzo, ma controlla la difesa ospite. Al 35′ rispondono i giallorossi, con un piazzato di destro di Iemmello deviato in corner da Giorgini.


Prima frazione di gioco di studio tra le due formazioni, che non sono ancora riuscite a rendersi veramente pericolose. Tutto rimandato quindi al secondo te, dove si decideranno le sorti dell’incontro.

Altre notizie

palermo mantova logo coppa italia (115)

Il Secolo XIX: “Palermo-Sampdoria, parola agli esperti: rosanero primi in B per età ed esperienza”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
insigne-1

Tuttosport: “Sampdoria, caccia alla punta: Gondo, Gabbiadini e Belotti in lizza. Poi la sfida al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Screenshot 2026-09-05 082510

Repubblica Genova: “Samp, l’ora di Verschaeren. L’ingresso del monello per infastidire il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Serie B, via alla terza giornata: Palermo-Sampdoria chiude il turno. Modena, Mantova e rosanero in vetta

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
palermo pescara 5-0 (48) belotti pocetta

Gazzetta dello Sport: “Modena, tentazione Belotti: primo contatto e apertura del Gallo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
06388bca-1fd8-4983-893b-c3e6b81a2a75_giorgio-gorgone-catanzaro-mister-allenatore_watermark

Catanzaro, Gorgone predica equilibrio: «Nelle prime due gare siamo stati penalizzati oltremodo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Immagine

Sampdoria, Fredberg alza l’asticella: «Ora c’è chiarezza sulla proprietà. Vogliamo vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Screenshot_2026-09-04-20-52-38-532_com.android.chrome-edit

Cesena, Mancini: «Nessuna necessità di vendere Shpendi, puntiamo su di lui»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
palermo sampdoria 1-1 (89) riccio Segre

Sampdoria, Riccio fuori dai piani di Corradi: si cerca una soluzione

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Screenshot 2026-09-04 163955

Empoli, Pagliuca verso la Carrarese: «In questa fase del campionato o si prendono punti o si impara»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Screenshot 2026-09-04 162221

Vicenza, Zamuner: «È stato un mercato lento. L’obiettivo primario è la salvezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Screenshot 2026-09-04 155945

Cremonese, Botturi: «Pecchia allenatore esperto. Mercato? Soddisfatto del mio lavoro»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026

Ultimissime

Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Serie B: Sudtirol e Catanzaro vanno al riposo sullo 0-0

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
palermo mantova logo coppa italia (115)

Il Secolo XIX: “Palermo-Sampdoria, parola agli esperti: rosanero primi in B per età ed esperienza”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
insigne-1

Tuttosport: “Sampdoria, caccia alla punta: Gondo, Gabbiadini e Belotti in lizza. Poi la sfida al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Screenshot 2026-09-05 082510

Repubblica Genova: “Samp, l’ora di Verschaeren. L’ingresso del monello per infastidire il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
palermo mantova logo coppa italia (48)

Repubblica: “Gabrielloni: «Palermo ha tutte le carte per replicare il percorso del Como»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026