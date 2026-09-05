Serie B: Sudtirol e Catanzaro vanno al riposo sullo 0-0

Termina il primo tempo del match della terza giornata del campionato di Serie B tra Sudtirol e Catanzaro. Le due squadre vanno al riposo sul risultato di 0-0, dopo 45 minuti con poche emozione e dove a prevalere è stato l’equilibrio.

Pronti, via e ci provano subito i padroni di casa: Vasic sfonda a sinistra e mette in mezzo, ma controlla la difesa ospite. Al 35′ rispondono i giallorossi, con un piazzato di destro di Iemmello deviato in corner da Giorgini.





Prima frazione di gioco di studio tra le due formazioni, che non sono ancora riuscite a rendersi veramente pericolose. Tutto rimandato quindi al secondo te, dove si decideranno le sorti dell’incontro.