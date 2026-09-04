Vicenza, Zamuner: «È stato un mercato lento. L’obiettivo primario è la salvezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
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Buon calciomercato quello del Vicenza, club neopromosso nel campionato di Serie B. Nella giornata di oggi ha parlato in conferenza stampa il direttore sportivo dei biancorossi, Giorgio Zamuner, facendo il punto sul lavoro svolto.

«Le linee guida le dà la società – ha spiegato il ds – e poi noi chiaramente dobbiamo assecondarle e cercare di fare il meglio con le risorse che dà a disposizione la società e quindi è stato assolutamente un mercato condiviso, secondo me è stato molto più lento rispetto agli anni precedenti, ma non per quanto riguarda Vicenza, ma per quanto riguarda praticamente tutte le squadre»


Zamuner ha poi aggiunto: «Diciamo che alla fine noi siamo riusciti a centrare gli obiettivi che avevamo in testa, le opportunità alla fine sono anche venute perché comunque due ragazzi sono usciti e quindi questo ci ha permesso di far altri due ingressi»

Un commento poi su quello che si aspetta da questa stagione: «Siamo una squadra neopromossa e quindi l’obiettivo principale è quello di stare con i piedi per terra, di lavorare solo per raggiungere la salvezza che è l’obiettivo primario, ma che è l’obiettivo primario per tante squadre ha tolto le 5 che consideriamo sulla carta fuori categoria, però con entusiasmo, con ambizione e con voglia di stupire. quindi Partiamo con molta umiltà e cerchiamo di fare al più presto la salvezza e poi vediamo cosa dirà il campo»

E sulla trattativa più complicata, il ds non ha dubbi: «Mi sembra che sia abbastanza semplice dire quella di Merkaj, ma perché è partita da lontano, poi sembrava abbandonata, poi sembrava chiusa, poi si è riaperta»

Infine, il Zamuner rivela la reazione di Gallo al calciomercato svolto: «Il mister è sempre stato abbastanza tranquillo. Generalmente quando si fanno le riunioni premercato gli allenatori indicano dei giocatori che avrebbero piacere di allenare nei ruoli in cui magari si pensava di poter migliorare e quindi alla fine. Credo che tutto quello che potevamo prendere che anche lui aveva indicato è arrivato e quindi era contento»

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