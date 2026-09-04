Repubblica Genova: “Sampdoria, Corradi si gioca molto nelle prossime tre: Abildgaard recupera per Palermo”

Il mercato è ormai alle spalle e per la Sampdoria arriva il momento delle risposte sul campo. Adesso, secondo quanto evidenzia Repubblica Genova, tocca a Bernardo Corradi trovare la soluzione migliore con il gruppo a sua disposizione, intervenendo sulla condizione della squadra, sulle posizioni dei singoli e anche sul sistema di gioco.

Il primo punto conquistato nelle sfide contro Cesena e Juve Stabia a Marassi viene considerato un bottino insufficiente. La società ritiene di avere costruito una formazione competitiva e in grado di lottare per i playoff. Per questo, secondo Repubblica, la sensazione è che Corradi si giochi molto nelle prossime tre partite.





Corradi chiamato al cambio di passo

Dal tecnico viene attesa una crescita complessiva. Non soltanto dal punto di vista tattico: andrà valutato anche se proseguire con il 4-3-3 sia la soluzione migliore con giocatori come Sinani, Tutino e Depaoli a disposizione.

Le prime critiche, sottolinea Repubblica Genova, riguardano anche temperamento e cattiveria agonistica. La Sampdoria è apparsa ordinata, ma con la sensazione di poter offrire qualcosa in più. Un dato che preoccupa riguarda soprattutto gli inizi delle seconde frazioni: Cesena e Juve Stabia hanno costruito complessivamente tre grandi occasioni nei primi dieci minuti dopo l’intervallo.

Nelle prime giornate Corradi ha dovuto inoltre fare i conti con possibilità limitate nelle sostituzioni, prima per la carenza di alternative contro il Cesena e poi per la questione degli slot contro la Juve Stabia. Dalla prossima partita la speranza è quella di poter disporre di qualche soluzione in più.

Abildgaard torna in gruppo: speranze per Palermo

In vista della trasferta contro il Palermo, arriva intanto una buona notizia. Abildgaard è tornato ad allenarsi con il gruppo e, secondo Repubblica Genova, il suo recupero alimenta le speranze in vista della gara del Barbera.

Situazione differente per Ravanelli, che ha lavorato soltanto parzialmente insieme ai compagni e potrebbe non essere ancora pronto per l’impegno in Sicilia.

A Palermo non sarà disponibile Mbabu, che deve scontare un turno di squalifica. Il giocatore, inoltre, non disputa una partita da maggio e avrà bisogno di un periodo di rodaggio. Tra i pali viene invece confermato Vindahl.

Settore ospiti chiuso, rabbia dei tifosi

La Sampdoria arriverà al Barbera senza il sostegno dei propri tifosi provenienti dalla Liguria. È stata infatti disposta la chiusura del settore ospiti, oltre al divieto di vendita dei biglietti per gli altri settori dello stadio ai residenti in Liguria.

Una decisione arrivata a ridosso dell’incontro e che, come riferisce Repubblica Genova, ha provocato la rabbia della tifoseria blucerchiata.

Per Corradi, dunque, la trasferta di Palermo assume un peso rilevante. Il mercato è terminato, la rosa è definita e adesso alla Sampdoria vengono chiesti risultati e un cambio di passo.