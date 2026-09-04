Palermo-Mantova 5-2, gol e spettacolo al Barbera: gli highlights del match

Sette gol e qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia per il Palermo. I rosanero superano 5-2 il Mantova al Renzo Barbera e conquistano il pass per il prossimo turno, dove affronteranno in trasferta il Bologna.

La squadra di Filippo Inzaghi passa in vantaggio al 9’ con Strefezza, poi nel recupero del primo tempo Palumbo trasforma il rigore conquistato da Vavassori per il 2-0. Nella ripresa il Mantova reagisce e nel giro di tre minuti riequilibra la partita: Ruocco segna al 52’, Kouda al 55’.





Il Palermo non si disunisce e al 70’ torna avanti con Pohjanpalo, servito da Johnsen. Nel finale i rosanero chiudono definitivamente i conti: all’89’ Johnsen realizza il 4-2, mentre al 95’ è ancora Pohjanpalo a trovare la rete per la doppietta personale e il definitivo 5-2.

Una vittoria che permette al Palermo di proseguire il proprio cammino in Coppa Italia e di guadagnarsi la sfida degli ottavi contro il Bologna.