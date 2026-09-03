Coppa Italia, Palermo-Mantova 5-2: le pagelle del match

Il Palermo accoglie il Mantova per i sedicesimi di finale della Coppa Italia. Dopo la convincente vittoria interna contro il Lecce, i rosanero accolgono la formazione allenata da Modesto. A sbloccarla è Strefezza, che dal nulla infila col mancino Bardi sul primo palo. Poi è dominio rosanero, con Fortin chiamato in causa raramente. Poi deve pensarci Pohjanpalo a rimettere in sesto una gara complicata. Continua il cammino del Palermo, che agli ottavi affronterà il Bologna.

Di seguito le pagelle targate Ilovepalermocalcio.com.





FORTIN 6,5: si mette in mostra al 39’ con una super parata, togliendo la palla da sotto la traversa. Qualche errore di troppo con i piedi.

CASSANDRO 6,5: si comporta molto bene sulla fascia, subendo poco le avanzate di Benaissa. La rete del 2-1 di Ruocco arriva comunque dal suo lato. Ma la prestazione è più ch3 sufficiente.

MAGNANI 6: vince il duello fisico contro Gliozzi. Certamente da sottolineare qualche disattenzione di troppo, ma buona gara. Dal 60’ PEDA 6,5: subentra benissimo. Dando sicurezza ad un reparto che aveva perso lucidità. Leadership infinita.

BARBA 7: gioca dando esperienza e concentrazione a tutto il reparto. È il migliore del reparto difensivo. Si concede una chiusura gigantesca sulla linea di porta, sul finale di tempo.

BOZZOLAN 6: buona prestazione da parte del terzino mancino. Sbaglia poco, forse poco propositivo in fase offensiva ma dà tutto.

ESTEVEZ 6: è il più attivo in mezzo al campo, cercando di aiutare in entrambe le fasi di gioco. Poi si spegne col passare dei minuti.

GOMEZ 6,5: dopo 8’ regala un assist al bacio per Strefezza che porta avanti i suoi. Si vede, però, molto poco in fase di impostazione. Sono anche tanti gli errori palla al piede. Dal 75’ SEGRE 7: buon ingresso in una gara che richiedeva molta attenzione e concentrazione. Poi serve un assist impeccabile, con una giocata superba, per il 4-2 dei padroni di casa.

VAVASSORI 7: sfiora il raddoppio con un colpo di testa pericoloso all’11’. È tra i più attivi sul fronte offensivo e contribuisce in copertura. Si procura il calcio di rigore trasformato da Palumbo. I rosanero hanno in rosa una perla.

STREFEZZA 7,5: sblocca lui il match, inventandosi un gol dal nulla. Poi cerca di rendersi utile anche dal punto di vista difensivo. Ancora leggermente fuori condizione fisica, ma ottima gara. Dal 46’ JOHNSEN 8: entra subito nel vivo inventando diverse giocate di qualità. È suo l’errore che dà il via al 2-2 di Kouda. Si fa perdonare con un assist e un gol che rimettono tutto in sesto. In forma smagliante.

PALUMBO 7: non è in gran serata, ma è lucido nell’insaccare il rigore del raddoppio. Poi tanta corsa al servizio dei compagni. Dal 60’ HERNANI 6,5: entra bene. Tanta qualità, cerca anche il gol da fuori area.

GABRIELLONI 6,5: lotta su ogni pallone. Non ha grandi occasioni da gol, ma resta comunque attivo in area avversaria. Dal 60’ POHJANPALO 8: entra e fa ciò che sa far meglio, segnare. È implacabile sotto porta e realizza due reti decisive per chiudere il match.

All. INZAGHI 8: il Palermo domina per larghi tratti del match. Rischia di rovinare tutto lasciandosi recuperare nel giro di pochi minuti. Ma la panchina lunga fa la differenza e Pohjanpalo rimette il tutto in sesto. Il Palermo lotta e non molla mai, continua il percorso dei rosanero in Coppa Italia.