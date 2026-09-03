Palermo-Sampdoria, chiuso il settore ospiti: trasferta vietata ai residenti in Liguria

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
palermo sampdoria playoff 2-0 (30) tifosi

Niente tifosi blucerchiati nel settore ospiti del Renzo Barbera in occasione di Palermo-Sampdoria, gara valida per la 3ª giornata della Serie BKT 2026/27, in programma lunedì 7 settembre alle ore 20.30.

A comunicarlo ufficialmente è stata l’U.C. Sampdoria. In ottemperanza alle ordinanze del Prefetto di Palermo datate 1 e 2 settembre 2026, è stata infatti disposta la chiusura del Settore Ospiti dello stadio palermitano.


Il provvedimento non riguarda soltanto il settore destinato alla tifoseria blucerchiata. È stata infatti stabilita anche la proibizione della vendita dei biglietti per tutti gli altri settori del Renzo Barbera ai residenti nella regione Liguria.

Palermo-Sampdoria si giocherà dunque lunedì sera senza la presenza nel settore ospiti dei sostenitori blucerchiati residenti in Liguria.

Altre notizie

Screenshot 2026-09-03 093452

Repubblica Genova: “Sampdoria decimata verso Palermo: Corradi alle prese con l’emergenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (41)

Repubblica: “Al Barbera torna la Coppa Italia. I rosa cercano il poker di vittorie”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (109) gyasi

Giornale di Sicilia: “Palermo, Gyasi dal mercato al campo: titolare contro il Mantova”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (57)

Giornale di Sicilia: “L’altro Palermo per la Coppa, in palio c’è il Bologna”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (86)

Tuttosport: “Palermo-Mantova, Inzaghi si affida all’altro Palermo: le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (65)

Tuttosport: “L’ottimismo del Palermo. Mantova per ripetersi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (27)

Gazzetta dello Sport: “Inzaghi ne cambia dieci. Le probabili formazioni di Palermo-Mantova”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
mantova palermo (10) modesto inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Palermo, Inzaghi rivoluziona l’undici: «Vogliamo andare avanti». Gabrielloni dal 1’”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
7dc917edb2

Corriere dello Sport: “Successo ed esonero. La Cremonese cambia ancora”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
d7c85b28bf

Corriere dello Sport: “Petagna: «Pisa, non possiamo nasconderci. L’obiettivo è tornare in Serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (2)

Corriere dello Sport: “Palermo-Mantova, le probabili formazioni: rivoluzione Inzaghi. Dove vederla in tv”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (11)

Corriere dello Sport: “Inzaghi: «Palermo più forte dell’anno scorso. Col Mantova vogliamo regalarci il Bologna»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026

Ultimissime

palermo sampdoria playoff 2-0 (30) tifosi

Palermo-Sampdoria, chiuso il settore ospiti: trasferta vietata ai residenti in Liguria

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Screenshot 2026-09-03 093452

Repubblica Genova: “Sampdoria decimata verso Palermo: Corradi alle prese con l’emergenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Screenshot 2026-09-03 091846

Repubblica Palermo: “Trapani, addio al Velodromo dopo una sola gara: Antonini punta tutto sul Mokarta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (41)

Repubblica: “Al Barbera torna la Coppa Italia. I rosa cercano il poker di vittorie”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Screenshot 2026-09-03 084939

Giornale di Sicilia: “Il Conca d’Oro devastato Il progettista di Zamparini: «Tetto da rifare, servono mesi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026