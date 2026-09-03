Palermo-Sampdoria, chiuso il settore ospiti: trasferta vietata ai residenti in Liguria

Niente tifosi blucerchiati nel settore ospiti del Renzo Barbera in occasione di Palermo-Sampdoria, gara valida per la 3ª giornata della Serie BKT 2026/27, in programma lunedì 7 settembre alle ore 20.30.

A comunicarlo ufficialmente è stata l’U.C. Sampdoria. In ottemperanza alle ordinanze del Prefetto di Palermo datate 1 e 2 settembre 2026, è stata infatti disposta la chiusura del Settore Ospiti dello stadio palermitano.





Il provvedimento non riguarda soltanto il settore destinato alla tifoseria blucerchiata. È stata infatti stabilita anche la proibizione della vendita dei biglietti per tutti gli altri settori del Renzo Barbera ai residenti nella regione Liguria.

Palermo-Sampdoria si giocherà dunque lunedì sera senza la presenza nel settore ospiti dei sostenitori blucerchiati residenti in Liguria.