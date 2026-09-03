Gazzetta dello Sport: “Palermo, Inzaghi rivoluziona l’undici: «Vogliamo andare avanti». Gabrielloni dal 1’”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
mantova palermo (10) modesto inzaghi

Turnover sì, ma ragionato. Il Palermo vuole continuare il proprio percorso in Coppa Italia e contro il Mantova Filippo Inzaghi è pronto a sfruttare la profondità della rosa costruita durante il mercato. A fare il punto è Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport.

«Vogliamo andare avanti», è il messaggio del tecnico rosanero alla vigilia della sfida. L’obiettivo è proseguire la striscia di vittorie ottenute tra Coppa Italia e campionato.


Mantova ostacolo da non sottovalutare

Di fronte ci sarà un avversario che ha già dimostrato il proprio valore. Il Mantova ha eliminato la Lazio in Coppa Italia ed è a punteggio pieno in Serie B proprio come il Palermo.

Inzaghi è quindi intenzionato a cambiare profondamente la formazione, ma senza ridimensionare le ambizioni. Come evidenzia Fabrizio Vitale, il tecnico potrà attingere a una rosa profonda e di qualità, concedendo spazio soprattutto agli elementi utilizzati meno in questo avvio di stagione.

Gabrielloni debutta dal primo minuto

Una delle principali novità riguarderà l’attacco. Alessandro Gabrielloni è pronto al debutto da titolare con il Palermo, prendendo il posto di Pohjanpalo.

Per il centravanti sarà dunque la prima occasione dal primo minuto, all’interno di un undici destinato a essere rivoluzionato da Inzaghi.

La linea indicata dalla Gazzetta dello Sport è chiara: turnover ampio per distribuire le energie e dare spazio alle alternative, ma con un obiettivo che non cambia. Il Palermo vuole battere il Mantova e continuare il proprio cammino in Coppa Italia.

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