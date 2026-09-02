Arezzo, Cutolo: «Abbiamo affrontato il Palermo ad armi pari»

Dopo la chiusura del calciomercato, ha parlato il direttore sportivo dell’Arezzo, Nello Cutolo, commentato il suo operato e della società e tornando anche a parlare dello scorso match contro il Palermo, terminato con una sconfitta per 3-2.

«Sono soddisfatto del mercato – ha dichiarato il ds -. Abbiamo raggiunto quasi tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, la squadra adesso è più completa e, visto lo spirito di queste prime due giornate, può lottare per conservare la serie B»





Alla domanda se l’organico sia competitivo, Cutolo non ha nessun dubbio: «Secondo me sì. La B è un campionato tosto, competitivo ma noi ci portiamo dietro uno spirito di squadra molto forte, uno spogliatoio coeso e un’identità che ci ha consentito di affrontare Avellino e Palermo ad armi pari. Dovremo combattere fino all’ultima giornata, lo sappiamo, siamo pronti»

Infine, sull’acquisto dell’ex Palermo Leonardo Mancuso: «Aveva voglia di venire ad Arezzo, dettaglio fondamentale per noi. Una volta perfezionati i trasferimenti di Ravasio e Varela, abbiamo chiuso per Mancuso. E’ un attaccante diverso da Cerri e Cianci, può giocare da solo o insieme a un’altra punta. E conosce benissimo la B»