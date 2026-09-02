Avellino, il bilancio di Aiello sul mercato: «Raggiunti gli obiettivi prefissati»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
mario aiello

Conclusa la sessione estiva del calciomercato italiano, è tempo di bilanci in casa Avellino. Il direttore sportivo Mario Aiello, intervenuto davanti alle telecamere di Telenostra, ha fatto il punto sulle operazioni portate avanti dal club biancoverde, soffermandosi anche sulle situazioni dei giocatori rimasti momentaneamente fuori dal progetto.

«Abbiamo portato avanti idee e obiettivi prefissati a inizio mercato. Avevamo già fatto il 95% delle cose, poi Insigne lo abbiamo dato al Catania, Maisto ha chiesto di andare a giocare ed è andato a Campobasso, mentre per Fontanarosa, che ha manifestato la volontà di andare via e di giocare in un campionato straniero, si aprono le porte del Belgio: l’operazione non è però ancora completata».


Il ds dell’Avellino ha poi approfondito proprio la situazione di Fontanarosa, spiegando che il club aveva provato a convincere il difensore a rimanere in Irpinia, anche alla luce del cambio di sistema tattico.

«Abbiamo provato a fargli capire che passando a tre in difesa avrebbe potuto trovare spazio, ma non è voluto restare».

Resta dunque da definire il futuro di Fontanarosa. La volontà del giocatore, come spiegato da Aiello, è quella di proseguire la propria carriera all’estero e il Belgio rappresenta al momento la possibile destinazione, con la trattativa che non è ancora stata completata.

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