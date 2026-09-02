Repubblica: “Palermo, mercato da promozione: dieci acquisti per Inzaghi e il City Football Group non pone limiti”

Dieci operazioni in entrata e nove in uscita, oltre alla risoluzione contrattuale con Alexis Blin. Sono i numeri con cui il Palermo manda in archivio la sessione estiva di calciomercato, accompagnata dai giudizi positivi degli addetti ai lavori. Valerio Tripi su Repubblica Palermo traccia il bilancio delle operazioni condotte dal direttore sportivo Carlo Osti.

Il City Football Group non ha posto paletti al ds rosanero, che nel corso dell’estate ha dovuto gestire sia operazioni programmate sia situazioni impreviste. La principale è stata l’infortunio di Jesse Joronen, che ha portato il Palermo a intervenire nuovamente tra i pali assicurandosi Mattia Perin dalla Juventus.





Da Perin a Strefezza, dieci rinforzi per Inzaghi

Complessivamente sono dieci i nuovi giocatori arrivati a Palermo. Oltre a Perin, tra i portieri è stato ingaggiato Mattia Fortin dal Lens.

La difesa è stata rinforzata con Tommaso Cassandro dal Catanzaro, Andrea Bozzolan dalla Reggiana e Federico Barba dal Persib. A centrocampo sono arrivati Nahuel Estevez dal Parma ed Hernani dal Monza.

Tre, invece, gli innesti offensivi indicati da Valerio Tripi su Repubblica Palermo: Dominic Vavassori dall’Atalanta, Gabriel Strefezza dall’Olympiakos e Alessandro Gabrielloni dal Como.

Il bilancio delle formule parla di sei trasferimenti a titolo definitivo e quattro prestiti, questi ultimi riguardanti Fortin, Bozzolan, Vavassori e Gabrielloni.

Una rosa costruita con l’obiettivo Serie A

Le caratteristiche degli acquisti raccontano anche le ambizioni del Palermo. Diversi nuovi rosanero vantano infatti esperienze nel massimo campionato.

Estevez, Hernani, Barba, Vavassori, Strefezza, Perin e Gabrielloni hanno già collezionato presenze in Serie A. Un dato che, nell’analisi di Repubblica Palermo, contribuisce a delineare una rosa costruita con l’obiettivo della promozione.

Carlo Osti ha dunque puntato sull’esperienza senza rinunciare a profili più giovani, consegnando a Inzaghi un organico profondamente rinnovato e con maggiori possibilità di scelta.

Nove partenze: da Brunori a Le Douaron

Importante anche il lavoro effettuato sul fronte delle uscite. Alcuni giocatori hanno lasciato Palermo in prestito per trovare maggiore continuità.

I portieri Sebastiano Desplanches e Francesco Di Bartolo sono passati rispettivamente a Frosinone e Altamura, mentre Aljosa Vasic si è trasferito al Südtirol e Giacomo Corona all’Entella.

Hanno salutato temporaneamente il Palermo anche Stredair Appuah, diretto al Lommel, Salim Diakité allo Zulte Waregem, Matteo Brunori all’Ascoli e Jeremy Le Douaron al Troyes.

L’unica cessione definitiva indicata da Valerio Tripi è quella di Kristoffer Lund al Birmingham.

Blin risolve, nessun movimento nell’ultimo giorno

L’ultima giornata di trattative non ha portato ulteriori operazioni in entrata o in uscita. L’unica novità è stata la risoluzione del contratto di Alexis Blin.

Si è chiusa così una sessione particolarmente movimentata per il Palermo: dieci nuovi giocatori, nove partenze e una rosa costruita con un obiettivo preciso, quello di provare a conquistare la promozione in Serie A.