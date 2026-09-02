Sportitalia: “Palermo, retroscena Gyasi: accordo con l’Ascoli, poi il dietrofront dei rosanero”

Emanuele Gyasi è stato vicino a lasciare il Palermo nell’ultima giornata di mercato. A rivelare il retroscena è Nicola Binda, intervenuto in diretta durante “Speciale Serie B” su Sportitalia.

Secondo quanto riferito da Binda, Palermo e Ascoli avevano trovato un’intesa per il trasferimento dell’esterno in bianconero. Anche Gyasi aveva dato la propria piena disponibilità all’operazione, aprendo quindi alla possibilità di lasciare la Sicilia.





Il Palermo cambia idea su Gyasi

Quando il trasferimento sembrava avere tutti i presupposti per concretizzarsi, però, è arrivato il cambio di scenario.

Nelle ultime ore di mercato, secondo quanto raccontato da Nicola Binda su Sportitalia, è stato il Palermo a tornare sui propri passi, scegliendo di non procedere con la cessione e di mantenere Gyasi nell’organico a disposizione di Filippo Inzaghi.

Una decisione legata anche alla volontà dell’allenatore rosanero di continuare a puntare sull’esterno.

Inzaghi vuole dargli fiducia

Inzaghi è infatti convinto che Gyasi possa ancora rivelarsi utile nel corso della stagione e vuole concedergli fiducia.

Si spiega così il dietrofront del Palermo nonostante l’intesa raggiunta con l’Ascoli e la disponibilità manifestata dallo stesso calciatore al trasferimento.

Gyasi rimane dunque in rosanero per scelta del club e del tecnico. Un retroscena delle ultime ore di mercato raccontato da Nicola Binda in diretta a “Speciale Serie B” su Sportitalia.