Giornale di Sicilia: “Miccoli: «Inzaghi è l’allenatore giusto. Il Palermo ha tutto per giocarsela»”

Il conto alla rovescia è cominciato. Il 26 settembre Fabrizio Miccoli tornerà al Renzo Barbera per la sua partita d’addio, una serata che riporterà a Palermo molti protagonisti del passato rosanero. Intervistato da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, l’ex capitano ha raccontato le emozioni che accompagnano l’avvicinamento all’evento e ha parlato anche dell’attuale Palermo di Filippo Inzaghi.

«È difficile spiegare quello che sto provando – racconta Miccoli, ieri ospite di Tgs –. Ho immaginato tante volte questo momento, ma credo che quando entrerò al Barbera sarà completamente diverso. Palermo per me non è mai stata soltanto una squadra o una città, è stata una parte importantissima della mia vita».





Miccoli ritrova tanti ex compagni

L’elenco degli ospiti non è ancora completo, ma sono già stati annunciati tanti nomi legati alla carriera dell’ex numero 10: Ilicic, Pastore, Amauri, Balzaretti, Simplicio, Bovo, Liverani, Viviano, Sirigu, Nuno Gomes e Carrozzieri.

Alla serata parteciperanno anche il cantante Tony Effe, il produttore Drillionaire e l’attore Capaldi.

Il ritorno al Barbera permetterà soprattutto a Miccoli di riabbracciare tanti vecchi compagni: «Sarà bellissimo ritrovarli. Con alcuni non ci vediamo da parecchio. Sarà come tornare indietro nel tempo, ma con la possibilità di vivere tutto insieme ancora una volta».

“Inzaghi è l’allenatore giusto per il Palermo”

Dai ricordi al presente. Nel corso dell’intervista concessa al Giornale di Sicilia, Miccoli ha parlato anche dell’avvio di stagione della squadra rosanero.

«Ho visto un Palermo che è partito con il piede giusto e questo è sicuramente positivo. Inzaghi conosce molto bene la Serie B e per me è l’allenatore giusto per il Palermo».

L’ex capitano si è soffermato anche sul reparto offensivo e sul lavoro svolto dalla società durante il mercato.

«Il bomber è un giocatore importante, Johnsen ha iniziato molto bene e davanti ci sono diverse soluzioni. Il Palermo ha tutto per giocarsela, la società ha fatto un lavoro eccezionale anche sul mercato».

Una serata legata alla Fondazione Falcone

La partita del 26 settembre non avrà soltanto un significato sportivo e celebrativo. L’evento sarà infatti legato anche alla Fondazione Falcone, con la quale Miccoli ha instaurato un rapporto che attribuisce un ulteriore valore alla serata.

«Tornare al Barbera per una partita d’addio sarebbe già qualcosa di emozionante, ma poterlo fare dando anche un significato più grande all’evento lo rende ancora più speciale».

Il 26 settembre sarà dunque il momento del ritorno al Barbera, degli abbracci con tanti vecchi compagni e di una serata che, per Fabrizio Miccoli, rappresenterà un viaggio attraverso una parte fondamentale della propria vita.