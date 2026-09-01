Palermo, incendio al centro commerciale Conca d’Oro

Momenti di paura al centro commerciale Conca d’Oro di Palermo, dove è scattato il piano di evacuazione della struttura di Fondo Raffo a causa di un incendio.

Secondo le prime informazioni, riportate da La Sicilia, le fiamme si sarebbero sviluppate sul tetto del centro commerciale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e quattro squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di intervento e messa in sicurezza dell’area.





Al momento sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo e l’eventuale presenza di danni alla struttura.

🔴 Incendio al centro commerciale Conca d’Oro di Palermo. È scattato il piano di evacuazione della struttura di Fondo Raffo. Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sviluppate sul tetto del centro commerciale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e quattro… pic.twitter.com/ROFMT6x2Rb — La Sicilia (@lasicilia) September 1, 2026