Palermo, incendio al centro commerciale Conca d’Oro

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
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Momenti di paura al centro commerciale Conca d’Oro di Palermo, dove è scattato il piano di evacuazione della struttura di Fondo Raffo a causa di un incendio.

Secondo le prime informazioni, riportate da La Sicilia, le fiamme si sarebbero sviluppate sul tetto del centro commerciale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e quattro squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di intervento e messa in sicurezza dell’area.


Al momento sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo e l’eventuale presenza di danni alla struttura.

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