 Hellas Verona, colpo Iannoni: arriva dal Sassuolo fino al 2030

L’Hellas Verona rinforza il centrocampo con Edoardo Iannoni. Il classe 2001 arriva a titolo definitivo dal Sassuolo e ha firmato un contratto con il club gialloblù fino al 30 giugno 2030.

Iannoni, cresciuto tra Serie B e Serie C, ha disputato 22 presenze, 2 gol e 1 assist nella stagione della promozione in Serie A del Sassuolo. Nell’ultima annata ha invece raccolto 17 presenze nella massima serie, realizzando una rete.





L’operazione è stata ufficializzata dall’Hellas Verona, che si assicura così un giovane centrocampista con già esperienza nei campionati professionistici.