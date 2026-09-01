 Hellas Verona, colpo Iannoni: arriva dal Sassuolo fino al 2030

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L’Hellas Verona rinforza il centrocampo con Edoardo Iannoni. Il classe 2001 arriva a titolo definitivo dal Sassuolo e ha firmato un contratto con il club gialloblù fino al 30 giugno 2030.

Iannoni, cresciuto tra Serie B e Serie C, ha disputato 22 presenze, 2 gol e 1 assist nella stagione della promozione in Serie A del Sassuolo. Nell’ultima annata ha invece raccolto 17 presenze nella massima serie, realizzando una rete.


L’operazione è stata ufficializzata dall’Hellas Verona, che si assicura così un giovane centrocampista con già esperienza nei campionati professionistici.

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