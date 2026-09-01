Sudtirol, in chiusura il colpo Kevin Zeroli
Il Sudtirol è vicino a chiudere un importante affare per il centrocampo. Kevin Zeroli è sempre più vicino al club altoatesino, con la trattativa ormai alle battute finali.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Sudtirol è infatti in chiusura per l’arrivo del giovane centrocampista, che si prepara così a una nuova esperienza con l’obiettivo di trovare continuità e spazio.
Operazione ormai prossima alla definizione: nelle ultime ore di mercato il Sudtirol si prepara dunque ad accogliere Zeroli.