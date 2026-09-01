Sampdoria, Massolo torna in blucerchiato: contratto fino al 2028

La Sampdoria riabbraccia Samuele Massolo. Il portiere classe 1996 torna a Genova dopo essere cresciuto nel settore giovanile blucerchiato e aver maturato esperienza nel calcio professionistico.

Il trasferimento arriva a titolo definitivo dal Vicenza, con Massolo che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione/obbligo condizionato per il rinnovo fino al 2029.





A ufficializzare l’operazione è stata la stessa Sampdoria, che ha comunicato il ritorno del portiere nel club dove aveva mosso i primi passi della propria carriera. Dopo le esperienze con diverse squadre italiane, tra cui Palermo e Vicenza, Massolo torna dunque a vestire la maglia blucerchiata, questa volta con la prima squadra.