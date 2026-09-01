Benevento, colpo in attacco: tutto fatto per il ritorno di Di Serio

Il Benevento piazza il colpo e supera la concorrenza di diverse squadre di Serie B. Giuseppe Di Serio è pronto a tornare in giallorosso dopo la parentesi allo Spezia, culminata con la retrocessione in Serie C.

L’attaccante era finito nel mirino di numerosi club, con il Vicenza particolarmente interessato. Alla fine, però, è stato il Benevento a spuntarla: secondo quanto riferito da Luca Cilli su X, il club campano ha raggiunto l’accordo con lo Spezia per il trasferimento del giocatore.





Per Di Serio si tratta dunque di un ritorno a Benevento, con l’attaccante pronto a rimettersi in gioco con la maglia giallorossa.