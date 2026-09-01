Avellino: intesa con il Campobasso per la cessione di Insigne

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Palermo Avellino 2-0 (89) insigne

Colpo a sorpresa del Campobasso nelle ultime ore di mercato. Il club molisano ha raggiunto l’intesa con l’Avellino per l’arrivo di Roberto Insigne, attaccante finito ai margini della rosa dopo l’arrivo di Alessandro Nesta.

Sul giocatore si erano mosse diverse squadre di Serie B e Serie C, compreso il Cesena, ma alla fine è stato il Campobasso ad avere la meglio. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, l’accordo tra i club per il trasferimento del calciatore è stato raggiunto.


Insigne si prepara così a iniziare una nuova avventura, con il Campobasso pronto a regalarsi un importante rinforzo offensivo proprio nel rush finale del mercato.

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