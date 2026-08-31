Sampdoria, nel mirino Krasso del Paris FC

La Sampdoria punta Jean-Philippe Krasso. Secondo quanto raccolto da Footmercato e confermato da Andrea La Monica, i blucerchiati stanno provando a portare a Genova l’attaccante del Paris FC.

Il classe 1997 è reduce da una grande stagione, chiusa con 17 gol che hanno contribuito alla promozione del club parigino in Ligue 1. Lo stesso bottino era stato raggiunto in precedenza anche con il Saint-Étienne.





Resta da valutare la condizione fisica: Krasso ha accusato un problema al ginocchio a marzo e, dopo alcuni mesi di terapia conservativa, si è sottoposto a un intervento chirurgico a maggio.