Reggiana, idea Thomas Henry: l’ex Palermo può tornare in Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
palermo pisa 1-2 (102) henry

Thomas Henry potrebbe tornare in Italia dopo poco più di un anno dal trasferimento allo Standard Liegi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, la Reggiana sta lavorando per portare il centravanti francese in Emilia.

Il classe 1994 conosce bene il calcio italiano, avendo già maturato esperienze sia in Serie A che in Serie B. Con il Venezia ha realizzato 9 gol in 33 presenze nel massimo campionato, mentre con l’Hellas Verona ha collezionato 36 presenze e 5 reti. Successivamente ha indossato anche la maglia del Palermo, con cui ha totalizzato 25 presenze e due gol.


Reggiana al lavoro con lo Standard Liegi

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Come riferisce Tuttomercatoweb.com, sono in corso i contatti tra la Reggiana e lo Standard Liegi per arrivare all’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante.

Henry è legato alla società belga ancora per un anno, con un’opzione fino al 2028. In caso di fumata bianca, il francese firmerebbe un contratto annuale con la Reggiana.

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I dialoghi tra i due club proseguono e, secondo Tuttomercatoweb.com, sono attese novità nelle prossime ore. Per Henry potrebbe così concretizzarsi il ritorno in Italia, questa volta per una nuova esperienza con la maglia della Reggiana.

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