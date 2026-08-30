TMW: “Palermo-Le Douaron, avventura ai titoli di coda”

L’avventura di Jérémy Le Douaron con il Palermo sembra ormai arrivata ai titoli di coda. Come riportato da TuttoMercatoWeb, l’attaccante francese non è stato inserito nell’elenco dei convocati per la sfida odierna contro l’Arezzo, un’assenza che alimenta ulteriormente le indiscrezioni sul suo imminente trasferimento.

Il divorzio tra il classe 1998 e il club rosanero sarebbe ormai a un passo dall’ufficialità. Nei giorni scorsi, il tecnico Filippo Inzaghi aveva spiegato che Le Douaron sarebbe rimasto a disposizione della squadra qualora fosse stato ancora a Palermo, ma la mancata convocazione rappresenta un chiaro segnale sul futuro del giocatore.





Secondo TuttoMercatoWeb, la destinazione più probabile è il ritorno in Francia, con il Troyes, altro club appartenente all’universo City Football Group, pronto ad accogliere l’attaccante con la formula del prestito.

Le Douaron era arrivato al Palermo il 30 agosto 2024, dopo essere stato protagonista con il Brest della storica qualificazione alla Champions League. In rosanero ha collezionato complessivamente 78 presenze, 11 gol e 7 assist, lasciando il segno nel corso della sua esperienza siciliana.

L’arrivo di Alessandro Gabrielloni e la contemporanea esclusione di Le Douaron dalla gara con l’Arezzo sembrano dunque anticipare un addio ormai imminente.