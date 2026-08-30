Serie B, Arezzo-Palermo: le formazioni ufficiali

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (99)

Queste le formazioni ufficiali della gara Arezzo-Palermo, valevole per la 2ª giornata del Campionato Serie BKT 2026-2027, in programma alle ore 19.00.

AREZZO: 14 Nunziante, 5 Illanes, 6 Renzi, 13 Gilli, 16 Sala, 17 Ionita (C), 21 Tavernelli, 30 Arena, 37 Righetti, 71 Cianci, 78 Iaccarino.


A disposizione: 22 Serban, 90 Seculin, 2 Mena, 4 Coppolaro, 7 Leone, 8 Eklu, 9 Cerri, 10 Pattarello, 11 Varela, 23 Viviani, 24 Chierico, 32 Cagnano.

Allenatore: Bucchi.

PALERMO: 1 Perin, 3 Augello, 7 Strefezza, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 23 Hernani, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni.

A disposizione: 12 Nespola, 14 Fortin, 6 Gomes, 9 Vavassori, 11 Gyasi, 24 Estevez, 29 Peda, 33 Bozzolan, 84 Cassandro, 93 Barba, 96 Magnani, 99 Gabrielloni.

Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Livio Marinelli (Tivoli).

Primo assistente: Stefano Galimberti (Seregno).

Secondo assistente: Glauco Zanellati (Seregno).

Quarto ufficiale: Marco Di Loreto (Terni).

VAR: Luca Massimi (Termoli).

AVAR: Simone Galipò (Firenze).

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