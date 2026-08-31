Palermo, allenamento mattutino a Torretta. Il report

Il Palermo è tornato al lavoro questa mattina al Palermo CFA di Torretta, agli ordini di Filippo Inzaghi, per iniziare a preparare la prossima sfida casalinga contro il Mantova.
Come riportato dal club sul proprio sito ufficiale, i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri contro l’Arezzo hanno svolto una seduta di recovery, dedicata al recupero delle energie dopo il successo conquistato in trasferta.
Il resto del gruppo, dopo una prima fase di riscaldamento, ha lavorato sul possesso palla, per poi svolgere una serie di small sided games 5 contro 5, alternati a una sessione di lavoro aerobico.
I rosanero torneranno in campo mercoledì 2 settembre, quando proseguirà la preparazione in vista dell’appuntamento contro il Mantova.