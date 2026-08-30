Palermo, Osti conferma: «Le Douaron ha chiesto di andar via, Gabrielloni sostituo ideale»

Il futuro di Jérémy Le Douaron sembra ormai sempre più lontano da Palermo. L’attaccante francese non è stato convocato per la sfida contro l’Arezzo e, intervenuto ai microfoni di DAZN, il direttore sportivo rosanero Carlo Osti ha fatto chiarezza sulla situazione.

«Le Douaron ha manifestato la volontà di giocare e di tornare in Francia», ha spiegato il ds del Palermo, confermando così la volontà del giocatore di cambiare aria. Il club, nel frattempo, si è già mosso per individuare un possibile sostituto: «Abbiamo individuato in Gabrielloni il candidato ideale per sostituire Pohjanpalo all’occorrenza».



