Serie A: pari a reti bianche tra Atalanta e Bologna dopo i primi 45
Si conclude la prima frazione di gioco del match tra Atalanta e Bologna, valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Vanno al riposo sul risultato di 0-0 le due squadre, dopo 45 minuti con poche emozioni da entrambe le parti.
Parte meglio la formazione ospite, che all’8′ ha subito la prima occasione per sbloccare l’incontro: Cambiaghi ruba palla Kossounou sulla trequarti, entra in area e scaglia un diagonale col sinistro, para Carnesecchi. I rossoblù continuano a spingere, con una conclusione di sinistro che non sorprende il portiere avversario.
Le due squadre vanno dunque al riposo con un pari a reti bianche: più Bologna che Atalanta in questa prima metà di gioco.