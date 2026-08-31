Padova, in chiusura dal Monza Nicolas Galazzi

Il Padova è in chiusura per Nicolas Galazzi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista classe 2000 è pronto a lasciare il Monza per trasferirsi in biancoscudato.

L’operazione è impostata sulla formula del prestito secco. Restano da definire gli ultimi dettagli, ma la trattativa è ormai ai dettagli e Galazzi si prepara a diventare un nuovo giocatore del Padova.





Un rinforzo importante per la formazione biancoscudata, che aggiunge qualità e duttilità al proprio centrocampo con l’arrivo del giocatore di proprietà del Monza.