Padova, in chiusura dal Monza Nicolas Galazzi

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
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Il Padova è in chiusura per Nicolas Galazzi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista classe 2000 è pronto a lasciare il Monza per trasferirsi in biancoscudato.

L’operazione è impostata sulla formula del prestito secco. Restano da definire gli ultimi dettagli, ma la trattativa è ormai ai dettagli e Galazzi si prepara a diventare un nuovo giocatore del Padova.


Un rinforzo importante per la formazione biancoscudata, che aggiunge qualità e duttilità al proprio centrocampo con l’arrivo del giocatore di proprietà del Monza.

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