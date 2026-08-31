Sudtirol, è fatta per Anghelè dalla Juventus

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
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È fatta per Lorenzo Anghelè al Südtirol. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante classe 2005 si trasferirà al club altoatesino in prestito secco.

Il giocatore, di proprietà della Juventus, è pronto dunque a vivere una nuova esperienza per continuare il proprio percorso di crescita e trovare maggiore continuità.


Anghelè, classe 2005, può giocare sia come attaccante sia come seconda punta e nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Juventus Next Gen. Ora per lui è pronta una nuova avventura in Serie B con il Südtirol.

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