Sudtirol, è fatta per Anghelè dalla Juventus

È fatta per Lorenzo Anghelè al Südtirol. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante classe 2005 si trasferirà al club altoatesino in prestito secco.

Il giocatore, di proprietà della Juventus, è pronto dunque a vivere una nuova esperienza per continuare il proprio percorso di crescita e trovare maggiore continuità.





Anghelè, classe 2005, può giocare sia come attaccante sia come seconda punta e nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Juventus Next Gen. Ora per lui è pronta una nuova avventura in Serie B con il Südtirol.