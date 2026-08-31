Palermo, Joronen dopo il messaggio della curva: “Grazie di cuore, ci vediamo presto”

Un messaggio carico di affetto da parte dei tifosi del Palermo per Jesse Joronen. Il club rosanero ha condiviso sui propri social una foto della curva con uno striscione dedicato al portiere: “FORZA JESSE, NON MOLLARE”. Un attestato di vicinanza da parte del popolo palermitano, che ha voluto far sentire il proprio sostegno al giocatore.

Joronen ha apprezzato il gesto e ha risposto direttamente al post con un messaggio semplice ma significativo: “Mai. Grazie di cuore, ci vediamo presto ❤️”, accompagnato dall’emoji dell’aquila. La risposta è stata poi ricondivisa dal Palermo, con tanto di cuore e tag al portiere.





Parole che raccontano il legame creatosi tra Joronen e l’ambiente rosanero: il portiere non molla e promette di tornare presto.