Avellino, in chiusura Adamo dallo Spezia: Insigne in uscita

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
Palermo Avellino 2-0 (89) insigne

Il mercato dell’Avellino entra nel vivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club irpino è in chiusura per Emanuele Adamo, in arrivo dallo Spezia. Ma non è l’unica operazione in entrata: l’Avellino sta infatti trattando anche Bitonto, giocatore di proprietà del Sassuolo.

Movimenti anche sul fronte delle uscite. Roberto Insigne potrebbe lasciare l’Irpinia: per l’attaccante ci sono interessamenti da parte di Casertana e Foggia. Anche Maisto è in uscita e potrebbe proseguire la propria stagione al Campobasso. Dunque, ore calde per il mercato dell’Avellino, tra nuovi innesti e possibili partenze.


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