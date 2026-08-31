Vicenza, idea Soleri per l’attacco: l’ex Palermo può arrivare dallo Spezia
Vicenza e Spezia tornano a parlare di un possibile scambio nel reparto offensivo. Secondo quanto raccolto da Trivenetogoal.it, il club ligure ha dato il proprio assenso all’acquisto a titolo definitivo di Matteo Della Morte, attaccante biancorosso seguito da diverse società di Serie C.
La novità riguarda soprattutto la possibile contropartita tecnica. Non dovrebbe essere Giuseppe Di Serio il giocatore destinato a trasferirsi in Veneto, bensì Edoardo Soleri, attaccante dello Spezia e volto ben noto al pubblico del Palermo.
Per il momento ci sarebbero già i vari placet per l’affare. Resta però da attendere la decisione definitiva di Della Morte, corteggiato da numerosi club di Serie C. Se arriverà il suo sì allo Spezia, lo scambio con Soleri potrebbe concretizzarsi