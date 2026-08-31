Cesena, Shpendi resta: sfuma la cessione alla Cremonese

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Cristian Shpendi resterà al Cesena. Secondo quanto riportato dal Corriere Romagna, l’attaccante non lascerà il club bianconero nonostante la trattativa con la Cremonese, che sembrava vicina alla chiusura sulla base di 4 milioni di euro.

I grigiorossi, però, dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Modena non hanno più riallacciato i contatti. Il Cesena ha quindi deciso di trattenere il classe 2003, anche considerando i tempi stretti dell’ultimo giorno di mercato e la difficoltà di trovare un sostituto adeguato.


Una buona notizia per i tifosi romagnoli, anche alla luce dell’ottimo avvio di stagione di Shpendi, già a segno due volte nelle prime due giornate di Serie B.

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