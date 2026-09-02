Tuttosport: “Serie B, gli ultimi colpi di mercato: Merkaj al Vicenza, Iannoni ed Ekuban al Verona”

I grandi botti erano arrivati nei giorni precedenti, ma anche l’ultimo giorno del calciomercato di Serie B ha regalato diversi movimenti. Operazioni mirate per completare le rose, con Vicenza e Verona tra le società maggiormente protagoniste. A fare il punto su tutte le trattative concluse è Tuttosport.

Il trasferimento potenzialmente più significativo è quello di Silvio Merkaj, che lascia il Südtirol e diventa il nuovo centravanti del Vicenza. Il Verona, invece, chiude la propria campagna acquisti portando in gialloblù Edoardo Iannoni e Caleb Ekuban.





Vicenza protagonista: Merkaj, Bellemo e Papetti

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il vero colpo dell’ultima giornata è Silvio Merkaj. Il centravanti italo-albanese, 28 anni, passa dal Südtirol al Vicenza per una cifra di circa un milione di euro.

Merkaj porta con sé un importante bagaglio di esperienza nella categoria: 108 presenze in Serie B, 21 gol e 10 assist.

Il Vicenza completa la giornata con altri due innesti: dalla Sampdoria arriva il centrocampista Alessandro Bellemo, mentre dalla Reggiana viene prelevato il difensore Andrea Papetti.

Verona, doppio colpo Iannoni-Ekuban. Felici dice no

Il Verona acquista dal Sassuolo Edoardo Iannoni, centrocampista di 25 anni che conta 15 presenze e un gol in Serie A e 51 partite in B.

Sfuma invece Mattia Felici. Come racconta Tuttosport, l’accordo con il Cagliari era stato raggiunto, ma l’esterno ha detto no al trasferimento in Serie B.

Per l’attacco l’Hellas ha quindi pescato tra gli svincolati prendendo Caleb Ekuban. Il 32enne italo-ghanese, nato a Villafranca, torna in Veneto dopo essere rimasto senza contratto al termine di cinque stagioni con il Genoa.

Sampdoria, tre rinforzi ma anche due no

La Sampdoria ufficializza le tre operazioni che erano già nell’aria. Arriva Kevin Mbabu, difensore svizzero di origini congolesi con esperienza internazionale, che firma un biennale.

Dal Monza viene prelevato Filippo Delli Carri in prestito, con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A e diritto di opzione negli altri casi. Torna inoltre in blucerchiato il portiere Samuele Massolo, cresciuto nel vivaio della Samp e proveniente dal Vicenza.

Risoluzione contrattuale, invece, per Jordan Ferri. Secondo Tuttosport, la Samp ha inoltre incassato i no di Ivan Topic della Dinamo Zagabria e Victor Joseph del Marsiglia.

Arezzo, Mancuso e Olivieri per l’attacco

Doppio innesto offensivo per l’Arezzo. Dal Mantova arriva Leonardo Mancuso, 34 anni, che firma un contratto annuale. L’attaccante vanta 305 presenze e 90 reti in Serie B.

Con lui arriva anche Marco Olivieri, 27 anni, prelevato dal Cesena in prestito biennale con diritto di riscatto.

Il Padova aggiunge invece qualità con Nicolas Galazzi, arrivato dal Monza in prestito con diritto di riscatto, mentre il Modena rinforza la difesa con Francesco Folino dalla Cremonese, in prestito con obbligo di riscatto.

Carrarese scatenata: Bonfanti il colpo per l’attacco

Diversi movimenti anche per la Carrarese. Torna il portiere Nicola Ravaglia, ma per Tuttosport il vero colpo è rappresentato da Nicholas Bonfanti.

L’attaccante arriva dal Pisa in prestito con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro, con il 20% sulla futura rivendita destinato ai nerazzurri.

Gli apuani prendono inoltre Matthias Braunoder dal Como e Nicolò Cudrig dalla Juventus Next Gen, quest’ultimo in prestito.

Avellino, tornano Missori e Adamo

L’Avellino riporta in Irpinia Filippo Missori, arrivato dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Torna anche Emanuele Pio Adamo, prelevato dallo Spezia in prestito con opzione e già in maglia biancoverde nella stagione 2020/21.

L’Empoli riabbraccia invece Filippo Bandinelli, riacquistato dallo Spezia dopo la precedente esperienza in Toscana dal 2019 al 2023.

Juve Stabia, Catanzaro e Südtirol: gli altri affari

La Juve Stabia, secondo la ricostruzione di Tuttosport, acquista dall’Atalanta Under 23 l’attaccante Edoardo Lonardo, 21 anni.

Tre innesti per il Catanzaro: il regista sloveno Andrej Pogacar dal Radomlje, con contratto fino al 2030, l’attaccante franco-ivoriano Solomon Loubao dal Monza e il trequartista Federico Cassa dal Bologna.

Il Südtirol prende invece in prestito dalla Juventus Next Gen Lorenzo Anghelè, mentre all’Entella arriva Marwane Kritta dal Lecco in prestito con diritto di riscatto. L’Ascoli, infine, ha risolto il contratto con il portiere Davide Barosi.