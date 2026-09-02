Serie B, Palermo-Sampdoria: arbitra Marchetti. Le designazioni della 3^ giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
marchetti_arbitro

Sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido a dirigere Palermo-Sampdoria, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie B 2026/2027, in programma tra sabato 5 e lunedì 7 settembre.

Marchetti sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Fontani, mentre il quarto ufficiale sarà Feliciani. Al VAR è stato designato Volpi, con Paterna nel ruolo di AVAR.


Una sfida particolarmente attesa quella del Barbera, con Palermo e Sampdoria chiamate a contendersi punti importanti in questo avvio di stagione. La designazione di Marchetti completa così il quadro arbitrale della terza giornata del campionato cadetto, reso noto ufficialmente dall’AIA.

Ecco tutte le designazioni:

SUDTIROL – CATANZARO
Edoardo Manedo Mazzoni di Prato
IV Ufficiale: Zanotti
Var: Gariglio
Avar: Pezzuto

ASCOLI – BENEVENTO
Giuseppe Ayroldi di Molfeta
Yoshikawa – Boat
IV Ufficiale: Guitaldi
Var: Prontera (on site stadio Del Duca Ascoli Piceno)
Avar: Massimi (on site stadio Del Duca Ascoli Piceno)

CARRARESE – EMPOLI
Giuseppe Mucera di Palermo
Mokhtar – Pistarelli
IV Ufficiale: Marinelli
Var: Baroni
Avar: Ghersini

CESENA – MANTOVA
Mattia Drigo di Portogruaro
Zezza – Grasso
IV Ufficiale: Di Marco
Var: Ghersini
Avar: Di Vuolo

JUVE STABIA – PISA
Andrea Calzavara di Varese
Laudato – Rinaldi
IV Ufficiale: Mirabella
Var: Marini
Avar: Baroni

MODENA – AVELLINO
Marco Di Loreto di Terni
Moro – Di Giacinto
IV Ufficiale: Perenzoni
Var: Dionisi
Avar: Giua

VIRTUS ENTELLA – VICENZA
Kevin Bonacina di Bergamo
Barone – Colaianni
IV Ufficiale: Dasso
Var: Rutella
Avar: Di Paolo

HELLAS VERONA – AREZZO
Luca Zufferli di Udine
Cavallina – El Filali
IV Ufficiale: Kovacevic
Var: Santoro
Avar: Maggioni

CREMONESE – PADOVA
Gianluca Manganiello di Pinerolo
Miniutti – Della Mea
IV Ufficiale: Bozzetto
Var: Cosso
Avar: Paganessi

PALERMO – SAMPDORIA
Matteo Marchetti di Ostia Lido
Mondin – Fontani
IV Ufficiale: Feliciani
Var: Volpi
Avar: Paterna

Altre notizie

palermo empoli 3-2 (1) Pallone

Giudice Sportivo, 2mila euro di multa all’Arezzo dopo la gara col Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Merkaj

Tuttosport: “Serie B, gli ultimi colpi di mercato: Merkaj al Vicenza, Iannoni ed Ekuban al Verona”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
palermo manchester city (164) Galassi Gardini

Repubblica: “Palermo, mercato da promozione: dieci acquisti per Inzaghi e il City Football Group non pone limiti”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
inzaghi mirri gardini osti (11)

Giornale di Sicilia: “Palermo, niente botto finale. Gyasi resta, Blin rescinde”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
palermo manchester city (129) osti

Gazzetta dello Sport: “Mercato e classifica, la Serie B dice già Palermo: ai rosanero l’Oscar dell’estate”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
palermo bari serie b 2-0 (65) gyasi

Gazzetta dello Sport: “Serie B, mercato chiuso: gli ultimi colpi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Corriere dello Sport: “Serie B, mercato chiuso: tutti i colpi dell’ultimo giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Screenshot 2026-09-02 055605

Cremonese, ufficiale l’esonero di Giampaolo: «Sollevato dalla guida tecnica della prima squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
binda

Sportitalia: “Palermo, retroscena Gyasi: accordo con l’Ascoli, poi il dietrofront dei rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
images (2)

Carrarese-Juventus, scambio ufficiale: Cudrig in Toscana, Melegoni a Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Immagine

Serie B: Augello vince il Best Goal della 2ª giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
790912428_18424927168197414_689196761992183929_n

Arezzo, UFFICIALE: colpo Mancuso in attacco, arriva dal Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026

Ultimissime

marchetti_arbitro

Serie B, Palermo-Sampdoria: arbitra Marchetti. Le designazioni della 3^ giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
palermo empoli 3-2 (1) Pallone

Giudice Sportivo, 2mila euro di multa all’Arezzo dopo la gara col Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Merkaj

Tuttosport: “Serie B, gli ultimi colpi di mercato: Merkaj al Vicenza, Iannoni ed Ekuban al Verona”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
palermo manchester city (164) Galassi Gardini

Repubblica: “Palermo, mercato da promozione: dieci acquisti per Inzaghi e il City Football Group non pone limiti”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (65)

Repubblica: “Ranocchia: «Questo Palermo è molto forte. In Serie B nessuno ha la forza del City Football Group»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026