Serie B, Palermo-Sampdoria: arbitra Marchetti. Le designazioni della 3^ giornata

Sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido a dirigere Palermo-Sampdoria, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie B 2026/2027, in programma tra sabato 5 e lunedì 7 settembre.

Marchetti sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Fontani, mentre il quarto ufficiale sarà Feliciani. Al VAR è stato designato Volpi, con Paterna nel ruolo di AVAR.





Una sfida particolarmente attesa quella del Barbera, con Palermo e Sampdoria chiamate a contendersi punti importanti in questo avvio di stagione. La designazione di Marchetti completa così il quadro arbitrale della terza giornata del campionato cadetto, reso noto ufficialmente dall’AIA.

Ecco tutte le designazioni: