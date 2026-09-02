Serie B, Palermo-Sampdoria: arbitra Marchetti. Le designazioni della 3^ giornata
Sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido a dirigere Palermo-Sampdoria, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie B 2026/2027, in programma tra sabato 5 e lunedì 7 settembre.
Marchetti sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Fontani, mentre il quarto ufficiale sarà Feliciani. Al VAR è stato designato Volpi, con Paterna nel ruolo di AVAR.
Una sfida particolarmente attesa quella del Barbera, con Palermo e Sampdoria chiamate a contendersi punti importanti in questo avvio di stagione. La designazione di Marchetti completa così il quadro arbitrale della terza giornata del campionato cadetto, reso noto ufficialmente dall’AIA.
Ecco tutte le designazioni:
SUDTIROL – CATANZARO
Edoardo Manedo Mazzoni di Prato
IV Ufficiale: Zanotti
Var: Gariglio
Avar: Pezzuto
ASCOLI – BENEVENTO
Giuseppe Ayroldi di Molfeta
Yoshikawa – Boat
IV Ufficiale: Guitaldi
Var: Prontera (on site stadio Del Duca Ascoli Piceno)
Avar: Massimi (on site stadio Del Duca Ascoli Piceno)
CARRARESE – EMPOLI
Giuseppe Mucera di Palermo
Mokhtar – Pistarelli
IV Ufficiale: Marinelli
Var: Baroni
Avar: Ghersini
CESENA – MANTOVA
Mattia Drigo di Portogruaro
Zezza – Grasso
IV Ufficiale: Di Marco
Var: Ghersini
Avar: Di Vuolo
JUVE STABIA – PISA
Andrea Calzavara di Varese
Laudato – Rinaldi
IV Ufficiale: Mirabella
Var: Marini
Avar: Baroni
MODENA – AVELLINO
Marco Di Loreto di Terni
Moro – Di Giacinto
IV Ufficiale: Perenzoni
Var: Dionisi
Avar: Giua
VIRTUS ENTELLA – VICENZA
Kevin Bonacina di Bergamo
Barone – Colaianni
IV Ufficiale: Dasso
Var: Rutella
Avar: Di Paolo
HELLAS VERONA – AREZZO
Luca Zufferli di Udine
Cavallina – El Filali
IV Ufficiale: Kovacevic
Var: Santoro
Avar: Maggioni
CREMONESE – PADOVA
Gianluca Manganiello di Pinerolo
Miniutti – Della Mea
IV Ufficiale: Bozzetto
Var: Cosso
Avar: Paganessi
PALERMO – SAMPDORIA
Matteo Marchetti di Ostia Lido
Mondin – Fontani
IV Ufficiale: Feliciani
Var: Volpi
Avar: Paterna