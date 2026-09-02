Coppa Italia: termina 1-1 il primo tempo tra Udinese e Venezia
Una prima frazione di gioco ricca di emozioni quella tra Udinese e Venezia, match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Un gol per parte dopo i primi 45 minuti, con entrambe le squadre che vogliono fortemente centrare la qualificazione al turno successivo.
Migliore impatto sulla gara per la formazione ospite, che al 9′ passa subito in vantaggio con un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di Sagrado, con la sua conclusione che si spegne nell’angolino in basso a sinistra.
Dopo aver subito la rete dello svantaggio, i bianconeri si riversano in avanti alla ricerca del gol del pari, trovandolo al 34′ con un colpo di testa da centro area di Bayo, su assist di Vojvoda, che batte Montipo. Un primo tempo equilibrato, con il match ancora totalmente che si deciderà nella ripresa ed eventualmente ai rigori.