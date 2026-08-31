Serie A: l’Atalanta batte il Bologna 1-0: decisivo Samardzic nei minuti di recupero. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
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Porta a casa tre punti inaspettati l’Atalanta, impegnata nel match della seconda giornata del campionato di Serie A contro il Bologna. I nerazzurri riescono a sbloccare l’incontro all0 scadere, grazie alla rete del subentrato Samardzic.

Parte con maggiore intraprendenza il Bologna, subito pericoloso all’8’: Cambiaghi approfitta di un pallone perso da Kossounou sulla trequarti, si invola in area e prova a battere Carnesecchi con un diagonale mancino, ma il portiere atalantino è attento e respinge. I rossoblù insistono e ci riprovano poco dopo con un’altra conclusione di sinistro, ancora una volta senza impensierire l’estremo difensore nerazzurro.


Ad inizio ripresa l’Atalanta prova a pressare alto, ma è ancora la formazione di mister Tedesco ad andare vicina al vantaggio, con il palo di Cambiaghi che fa tremare la porta nerazzurra. Quando l’incontro sembrava ormai ad un nulla di fatto, sono i bergamaschi a riuscire a sbloccare il risultato: Samardzic calcia con il sinistro dalla trequarti, Skorupski non è impeccabile e la palla si infila nell’angolino .

Gli uomini di Sarri riescono cosi a portare a casa i tre punti, confermandosi a punteggio pieno. Un altra sconfitta invece per il Bologna, fermo a 0 punti. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Roma – 6 pt

Inter – 6 pt

Milan – 6 pt

Juventus – 6 pt

Lazio – 6 pt

Udinese – 4 pt

Como – 4 pt

Atalanta – 4 pt

Frosinone – 3 pt

Napoli – 3 pt

Sassuolo – 3 pt

Cagliari – 3 pt

Lecce – 3 pt

Bologna – 1 pt

Torino – 0 pt

Genoa – 0 pt

Parma – 0 pt

Monza – 0 pt

Venezia – 0 pt

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