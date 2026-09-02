Coppa Italia, Sassuolo avanti ai rigori: Frosinone eliminato
Il Sassuolo supera il Frosinone ai calci di rigore e conquista l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Juventus.
Al Mapei Stadium, le due squadre si presentano con diverse seconde linee, ma la sfida regala comunque emozioni. Il Sassuolo parte meglio e al 36’ trova il vantaggio con Benjamin Dominguez, arrivato dal Bologna nell’ultima sessione di mercato.
Il Frosinone reagisce e proprio allo scadere del primo tempo trova il pareggio con Terzic, autore di una bella conclusione dal limite dell’area dopo aver raccolto il pallone sugli sviluppi dell’azione.
Nella ripresa sono gli uomini di Alvini a rendersi maggiormente pericolosi. Il Frosinone trova anche il gol del possibile sorpasso con Cichella, ma dopo una lunga revisione al VAR la rete viene annullata per un precedente fallo su Kieron Bowie.
Nel finale gli ospiti sfiorano nuovamente il gol con Bobcek e Hasa, ma il risultato non cambia. Senza tempi supplementari, la qualificazione viene così decisa direttamente dagli undici metri.
La serie dei rigori procede senza errori fino al tiro di Amey, che fallisce per il Frosinone. Il Sassuolo ne approfitta, mentre nel finale è Hasa a sbagliare il penalty decisivo. I neroverdi possono così festeggiare la qualificazione agli ottavi, dove ad attenderli ci sarà la Juventus.