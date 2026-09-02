Coppa Italia, Sassuolo avanti ai rigori: Frosinone eliminato

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Immagine

Il Sassuolo supera il Frosinone ai calci di rigore e conquista l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Juventus.

Al Mapei Stadium, le due squadre si presentano con diverse seconde linee, ma la sfida regala comunque emozioni. Il Sassuolo parte meglio e al 36’ trova il vantaggio con Benjamin Dominguez, arrivato dal Bologna nell’ultima sessione di mercato.


Il Frosinone reagisce e proprio allo scadere del primo tempo trova il pareggio con Terzic, autore di una bella conclusione dal limite dell’area dopo aver raccolto il pallone sugli sviluppi dell’azione.

Nella ripresa sono gli uomini di Alvini a rendersi maggiormente pericolosi. Il Frosinone trova anche il gol del possibile sorpasso con Cichella, ma dopo una lunga revisione al VAR la rete viene annullata per un precedente fallo su Kieron Bowie.

Nel finale gli ospiti sfiorano nuovamente il gol con Bobcek e Hasa, ma il risultato non cambia. Senza tempi supplementari, la qualificazione viene così decisa direttamente dagli undici metri.

La serie dei rigori procede senza errori fino al tiro di Amey, che fallisce per il Frosinone. Il Sassuolo ne approfitta, mentre nel finale è Hasa a sbagliare il penalty decisivo. I neroverdi possono così festeggiare la qualificazione agli ottavi, dove ad attenderli ci sarà la Juventus.

Altre notizie

palermo frosinone 2-0 (129) audero

Como, futuro in Spagna per l’ex rosa Audero: è fatta con il Rayo Vallecano

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
rocchi

Corriere dello Sport: “Rocchi: «Mi è esplosa una bomba nella vita. Non inseguo rivincite, voglio giustizia»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
VSP_9918-romano-1-scaled-1

Corriere dello Sport: “Romano: «Italia o Svizzera? Ho le idee chiare». Il Cagliari lo ha soffiato al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Screenshot 2026-08-31 224416

Serie A: l’Atalanta batte il Bologna 1-0: decisivo Samardzic nei minuti di recupero. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
Screenshot 2026-08-31 213828

Serie A: pari a reti bianche tra Atalanta e Bologna dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
como

Serie A: Napoli ko al Maradona, il Como vince 2-1

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Screenshot 2026-08-29 224206

Serie A, la Juventus batte 2-0 il Parma: decisivi Gonzalez e Koopmeiners. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Screenshot 2026-08-29 213317

Serie A: pari a reti bianche tra Juventus e Parma dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
2b109aa9-ffd0-4e1e-bfff-8305c9b7dd83

Serie A, Milan-Venezia finisce 2-0: decisivi Ramos e un autogol

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
98afcb47-ddb5-4e25-a683-a657835702c7

Serie A, Milan-Venezia: pari senza reti all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
Pallone Serie A (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
f2159d9f5f

Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026

Ultimissime

Immagine

Pisa, Gabbanini: «Non volevo essere il direttore che vendeva Moreo al Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Immagine

Coppa Italia, Sassuolo avanti ai rigori: Frosinone eliminato

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Immagine

Palermo, Inzaghi soddisfatto del mercato: «Abbiamo 21 titolari. Siamo più forti dell’anno scorso»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Immagine

Palermo, Inzaghi alla vigilia del Mantova: «Vogliamo andare avanti in Coppa»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
palermo parma serie b 0-0 (87) pecchia

Cremonese, Pecchia torna in panchina: il comunicato

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026