Pisa, Moreo ancora in nerazzurro: rinnovo fino al 2028

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Serie B Pisa Palermo 2-0 (26) desplanches moreo

Il Palermo ha spinto a lungo per arrivare a Stefano Moreo e provare a regalare a mister Inzaghi un attaccante di esperienza. Nonostante il forte interesse dei rosanero, però, il classe 1993 ha scelto di continuare la propria avventura con il Pisa.

Con un comunicato attraverso i propri canali ufficiali, i nerazzurri hanno annunciato il rinnovo di Stefano Moreo fino al 2028. Una scelta che conferma la centralità dell’attaccante nel progetto del club toscano, dopo un percorso iniziato nel gennaio 2023.


Da allora Moreo è diventato uno degli uomini simbolo del Pisa, collezionando 127 presenze e 20 gol e contribuendo in maniera importante alla storica promozione in Serie A. Il pressing del Palermo non è quindi bastato: l’attaccante ha deciso di restare in nerazzurro.

Questo il comunicato del club:

“Il Pisa Sporting Club è lieto di comunicare il prolungamento del rapporto contrattuale in essere con il calciatore Stefano Moreo che resterà, dunque, in Nerazzurro fino al 30 giugno 2028. Con l’auspicio di vivere insieme ancora tante emozioni colorate di Nerazzurro”

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