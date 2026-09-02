Palermo-Mantova: i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
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In vista del match di Coppa Italia tra Palermo e Mantova, l’allenatore rosanero, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei 24 convocati per l’incontro. Tutti a disposizione per il tecnico piacentino, che proverà a centrare la qualificazione al turno successivo.

Questi i convocati rosanero:


1 Perin

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

7 Strefezza

8 Segre

9 Vavassori

10 Ranocchia

11 Gyasi

12 Nespola

13 Bani

14 Fortin

17 Johnsen

20 Pohjanpalo

23 Hernani

24 Estevez

27 Pierozzi

29 Peda

32 Ceccaroni

33 Bozzolan

84 Cassandro

93 Barba

96 Magnani

99 Gabrielloni

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