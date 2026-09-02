Palermo-Mantova: i convocati di Inzaghi
In vista del match di Coppa Italia tra Palermo e Mantova, l’allenatore rosanero, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei 24 convocati per l’incontro. Tutti a disposizione per il tecnico piacentino, che proverà a centrare la qualificazione al turno successivo.
Questi i convocati rosanero:
1 Perin
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
7 Strefezza
8 Segre
9 Vavassori
10 Ranocchia
11 Gyasi
12 Nespola
13 Bani
14 Fortin
17 Johnsen
20 Pohjanpalo
23 Hernani
24 Estevez
27 Pierozzi
29 Peda
32 Ceccaroni
33 Bozzolan
84 Cassandro
93 Barba
96 Magnani
99 Gabrielloni