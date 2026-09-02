Simonelli: «Amplieremo i cooling break, siamo d’accordo con l’AIA»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Simonelli

Simonelli - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

Serata di gala a Milano per il calcio italiano, con il Gran Galà del Calcio in programma questa sera. Prima dell’inizio della cerimonia è intervenuto Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai presenti sul campionato di Serie A e sul nuovo metodo arbitrale, rivelando la scelta di ampliare i cooling break a causa del caldo anomalo.

«Per ora il campionato è avvincente e promette molto bene – ha dichiarato Simonelli -. Le prime si stanno confermando, qualcuno sta andando oltre le aspettative, credo che sarà un campionato avvincente fino in fondo, con tre squadre che possono giocarsi la vetta»


Sul fronte arbitri, il presidente della Lega Serie A ha aggiunto: «Mi sta piacendo molto questo metodo: il gioco è più veloce e c’è più spettacolo. La gente si diverte di più. Gli errori fanno parte del gioco, li fanno tutti. Vi volevo dare anche una novità: con questo caldo anomalo abbiamo deciso di ampliare i cooling break. Li faremo un po’ più lunghi, siamo d’accordo con l’AIA con cui c’è la volontà di tutelare i giocatori»

 

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