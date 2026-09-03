Corriere dello Sport: “Successo ed esonero. La Cremonese cambia ancora”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
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Successo ed esonero. La Cremonese cambia ancora e affida la panchina a Fabio Pecchia. Come racconta Massimo Malfatto sul Corriere dello Sport, Marco Giampaolo ha concluso la propria esperienza alla guida dei grigiorossi nonostante la vittoria per 2-0 contro il Parma e la conseguente qualificazione in Coppa Italia.

La decisione, secondo il quotidiano, era con ogni probabilità già maturata dopo il difficile avvio in campionato e soprattutto dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Modena. A raccogliere l’eredità di Giampaolo sarà Fabio Pecchia, che torna così a Cremona dopo la promozione in Serie A conquistata nel 2022.


Giampaolo, esonero dopo la vittoria col Parma

La vittoria ottenuta contro il Parma non è stata sufficiente per cambiare il destino di Marco Giampaolo. Il Corriere dello Sport sottolinea come tempi e modalità della separazione abbiano sorpreso, considerando che l’allenatore ha guidato regolarmente la squadra nell’impegno di Coppa Italia.

Se la decisione era già stata presa dopo il ko contro il Modena, osserva Massimo Malfatto, resta il dubbio sul perché la società abbia aspettato fino a martedì, senza affidare immediatamente la squadra al nuovo tecnico, che avrebbe così avuto più tempo per preparare la difficile trasferta di Padova.

Giampaolo saluta dove aveva cominciato

C’è anche una particolare coincidenza nella conclusione dell’esperienza di Giampaolo. Il tecnico lascia la Cremonese proprio al Tardini, lo stadio nel quale aveva iniziato la propria avventura grigiorossa nel marzo precedente.

In entrambi i casi il risultato è stato una vittoria per 2-0.

Dopo la qualificazione in Coppa Italia, Giampaolo non sembrava aspettarsi l’imminente esonero: «Il mio possibile esonero? Non ho sentito nulla, ho solo pensato al mio lavoro».

Il tecnico aveva inoltre promosso la prestazione della squadra: «Ha fatto un’ottima partita seguendo le indicazioni, giocando con la mentalità giusta e come l’avevamo preparata».

Poi quelle che, come evidenzia il Corriere dello Sport, sarebbero diventate le sue ultime parole da allenatore grigiorosso: «A me interessa il campo, vedo una squadra pronta a lottare».

Cremonese, tocca a Fabio Pecchia

Per la successione la Cremonese ha scelto Fabio Pecchia, libero dal precedente contratto dopo la clausola di rescissione con il Parma.

Per il tecnico classe 1973 si tratta di un ritorno a Cremona. Pecchia era arrivato per la prima volta nel gennaio 2021, subentrando a Pierpaolo Bisoli.

Dopo aver condotto la squadra a un campionato di metà classifica, nella stagione successiva centrò il secondo posto e la promozione diretta in Serie A, proponendo, come ricorda Massimo Malfatto sul Corriere dello Sport, un calcio propositivo, dominante e a tratti spettacolare.

Pecchia e le tre promozioni in Serie A

Al termine di quella stagione Pecchia considerò concluso il proprio ciclo alla Cremonese e, nonostante la promozione appena conquistata, lasciò il club dopo 60 partite per accordarsi con il Parma.

Il suo curriculum comprende tre promozioni nella massima categoria: con l’Hellas Verona nel 2017, con la Cremonese nel 2022 e con il Parma nel 2024.

Adesso comincia il Pecchia-bis. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico ha già diretto il primo allenamento con una rosa composta da giocatori esperti e giovani promesse, chiamata a dare immediatamente segnali di riscatto.

Il nuovo allenatore grigiorosso sarà presentato alla stampa al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”.

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