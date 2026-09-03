Corriere dello Sport: “Palermo-Mantova, le probabili formazioni: rivoluzione Inzaghi. Dove vederla in tv”

È il giorno di Palermo-Mantova. I rosanero tornano in campo oggi alle 18 allo stadio Renzo Barbera per la sfida di Coppa Italia. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Italia 1.

Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi è pronto a cambiare profondamente la squadra, concedendo spazio a diversi giocatori che hanno avuto meno minuti nelle precedenti uscite.





Palermo, Fortin in porta e Gabrielloni centravanti

Tra i pali dovrebbe esserci Fortin, con una linea difensiva formata da Cassandro, Magnani, Barba e Bozzolan.

A centrocampo spazio alla coppia Estevez-Gomes, mentre sulla trequarti dovrebbe tornare Palumbo, con Gyasi e Vavassori sulle corsie.

In attacco la maglia da titolare dovrebbe andare a Gabrielloni, con Pohjanpalo inizialmente in panchina.

Palermo (4-2-3-1): Fortin; Cassandro, Magnani, Barba, Bozzolan; Estevez, Gomes; Gyasi, Palumbo, Vavassori; Gabrielloni.

Allenatore: F. Inzaghi.

A disposizione: Perin, Nespola, Augello, Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Segre, Ranocchia, Strefezza, Johnsen, Hernani, Pohjanpalo.

Indisponibile: Joronen.

Diffidato: Palumbo.

Mantova, Vlahovic guida l’attacco

Il Mantova di Modesto dovrebbe invece affidarsi a Bardi tra i pali. Davanti al portiere spazio a Castellini, Cella e Kospo.

A centrocampo figurano Trimboli, Wieser, Ignacchiti e Cajazzo, mentre il reparto offensivo dovrebbe essere composto da Ruocco, Vlahovic e Longonda.

Mantova: Bardi; Castellini, Cella, Kospo; Trimboli, Wieser, Ignacchiti, Cajazzo; Ruocco, Vlahovic, Longonda.

Allenatore: Modesto.

A disposizione: Gemello, Gasparini, Del Lungo, Tomasevic, Marai, Benaissa, Kouda, Paoletti, Keita, Ilie, Silva, Chinetti, Gliozzi.

Indisponibili: Bragantini, Meroni, Radaelli, Spinaccé, Vesentini.

Palermo-Mantova, arbitro e dove vederla in tv

La gara sarà diretta da Di Marco di Roma, assistito da Belsanti e Giuggioli. Il quarto uomo sarà Fourneau, al Var ci sarà Piccinini e all’Avar Aureliano.

Palermo-Mantova si gioca oggi al Barbera alle ore 18 e sarà possibile seguirla in diretta tv su Italia 1.