Coppa Italia, l’Udinese batte 2-1 il Venezia: Bayo regala ai bianconeri il passaggio del turno

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Screenshot 2026-09-02 195701

Un match combattuto e ricco di emozioni quello tra Udinese e Venezia, valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. I bianconeri riescono ad imporsi sul risultato di 2-1: decisiva la doppietta di Bayo, che regala alla sua squadra il passaggio al turno successivo

Migliore impatto sulla gara per la formazione ospite, che al 9′ passa subito in vantaggio con un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di Sagrado, con la sua conclusione che si spegne nell’angolino in basso a sinistra.


Dopo aver subito la rete dello svantaggio, i bianconeri si riversano in avanti alla ricerca del gol del pari, trovandolo al 34′ con un colpo di testa da centro area di Bayo, su assist di Vojvoda, che batte Montipo. Un primo tempo equilibrato, con il match ancora totalmente che si deciderà nella ripresa ed eventualmente ai rigori.

Nella ripresa gli uomini di Runjaić prendono in mano l’incontro, siglando al 53′ la rete del sorpasso: in seguito a un contropiede, Davis serve Bayo, che lascia partire un tiro di destro da centro area che termina sotto la traversa.

Il Venezia prova a riportare il risultato in equilibrio, concludendo varie volte verso la porta Mrozek ma senza riuscire mai a batterlo. Il match si conclude con il passaggio del turno dell’Udinese, che agli ottavi di finale incontrerà l’Atalanta di Maurizio Sarri.

Altre notizie

Simonelli

Simonelli: «Amplieremo i cooling break, siamo d’accordo con l’AIA»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Screenshot 2026-09-02 184710

Coppa Italia: termina 1-1 il primo tempo tra Udinese e Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Immagine

Coppa Italia, Sassuolo avanti ai rigori: Frosinone eliminato

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
palermo frosinone 2-0 (129) audero

Como, futuro in Spagna per l’ex rosa Audero: è fatta con il Rayo Vallecano

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
rocchi

Corriere dello Sport: “Rocchi: «Mi è esplosa una bomba nella vita. Non inseguo rivincite, voglio giustizia»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
VSP_9918-romano-1-scaled-1

Corriere dello Sport: “Romano: «Italia o Svizzera? Ho le idee chiare». Il Cagliari lo ha soffiato al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Screenshot 2026-08-31 224416

Serie A: l’Atalanta batte il Bologna 1-0: decisivo Samardzic nei minuti di recupero. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
Screenshot 2026-08-31 213828

Serie A: pari a reti bianche tra Atalanta e Bologna dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
como

Serie A: Napoli ko al Maradona, il Como vince 2-1

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Screenshot 2026-08-29 224206

Serie A, la Juventus batte 2-0 il Parma: decisivi Gonzalez e Koopmeiners. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Screenshot 2026-08-29 213317

Serie A: pari a reti bianche tra Juventus e Parma dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
2b109aa9-ffd0-4e1e-bfff-8305c9b7dd83

Serie A, Milan-Venezia finisce 2-0: decisivi Ramos e un autogol

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-09-02 195701

Coppa Italia, l’Udinese batte 2-1 il Venezia: Bayo regala ai bianconeri il passaggio del turno

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (1) inzaghi

Palermo-Mantova: i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Simonelli

Simonelli: «Amplieremo i cooling break, siamo d’accordo con l’AIA»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
cutolo_arezzo

Arezzo, Cutolo: «Abbiamo affrontato il Palermo ad armi pari»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Screenshot 2026-09-02 184710

Coppa Italia: termina 1-1 il primo tempo tra Udinese e Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026