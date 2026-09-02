Coppa Italia, l’Udinese batte 2-1 il Venezia: Bayo regala ai bianconeri il passaggio del turno
Un match combattuto e ricco di emozioni quello tra Udinese e Venezia, valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. I bianconeri riescono ad imporsi sul risultato di 2-1: decisiva la doppietta di Bayo, che regala alla sua squadra il passaggio al turno successivo
Migliore impatto sulla gara per la formazione ospite, che al 9′ passa subito in vantaggio con un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di Sagrado, con la sua conclusione che si spegne nell’angolino in basso a sinistra.
Dopo aver subito la rete dello svantaggio, i bianconeri si riversano in avanti alla ricerca del gol del pari, trovandolo al 34′ con un colpo di testa da centro area di Bayo, su assist di Vojvoda, che batte Montipo. Un primo tempo equilibrato, con il match ancora totalmente che si deciderà nella ripresa ed eventualmente ai rigori.
Nella ripresa gli uomini di Runjaić prendono in mano l’incontro, siglando al 53′ la rete del sorpasso: in seguito a un contropiede, Davis serve Bayo, che lascia partire un tiro di destro da centro area che termina sotto la traversa.
Il Venezia prova a riportare il risultato in equilibrio, concludendo varie volte verso la porta Mrozek ma senza riuscire mai a batterlo. Il match si conclude con il passaggio del turno dell’Udinese, che agli ottavi di finale incontrerà l’Atalanta di Maurizio Sarri.