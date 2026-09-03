Corriere dello Sport: “Inzaghi: «Palermo più forte dell’anno scorso. Col Mantova vogliamo regalarci il Bologna»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (11)

Il campionato resta la priorità, ma quando si presenta la possibilità di andare avanti in Coppa Italia il Palermo non vuole lasciarsela sfuggire. Questa sera al Barbera arriva il Mantova e Filippo Inzaghi, nelle dichiarazioni riportate da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, indica chiaramente l’obiettivo dei rosanero.

«Abbiamo una grande possibilità di passare il turno e vogliamo regalare ai nostri tifosi l’ottavo di finale a Bologna in uno stadio di A».


Il tecnico, però, non si fida del Mantova. I lombardi, come il Palermo, hanno cominciato la stagione con tre successi in altrettante partite ufficiali e in Coppa hanno già eliminato la Lazio.

«Non vinci all’Olimpico per caso – avverte Inzaghi –. Modesto sta portando avanti un percorso dall’anno scorso, sappiamo a cosa andremo incontro. Ma noi vogliamo proseguire il nostro trend di vittorie».

Inzaghi: “Ho 21 titolari”

La partita rappresenterà anche un test significativo per verificare la profondità della rosa costruita durante il mercato. Il Palermo dispone adesso di alternative di livello praticamente in ogni ruolo e Inzaghi è pronto a effettuare un’ampia rotazione.

Il tecnico, tuttavia, respinge l’idea di una formazione composta da semplici riserve: «Non giocherà un altro Palermo ma il migliore possibile per questa partita; finalmente il mercato è chiuso, ho 21 titolari, schiererò i più freschi, quelli che hanno recuperato meglio. Chi ha giocato meno deve dimostrarmi che merita di essere utilizzato di più».

Come scrive Paolo Vannini, restano alcune scelte da definire. Una riguarda la porta: Perin, appena arrivato, potrebbe avere bisogno di aumentare l’intesa con il reparto, ma per Fortin la Coppa rappresenta un’occasione importante per trovare spazio.

Palumbo e Gomes pronti, Pohjanpalo riposa

Una certezza dovrebbe essere rappresentata da Palumbo, destinato ad avere in mano le chiavi della manovra dopo avere saltato per squalifica le prime due giornate di campionato.

Il Corriere dello Sport prospetta anche il debutto stagionale di Claudio Gomes, elemento che il Palermo vuole recuperare pienamente in vista di una stagione lunga.

In attacco sarà invece il momento di Gabrielloni. Pohjanpalo dovrebbe rifiatare e lasciare spazio al nuovo arrivato, che finora ha sostenuto non più di due allenamenti con i nuovi compagni.

Gyasi resta: “Va messo nelle condizioni migliori”

Tra gli osservati speciali ci sarà anche Gyasi. L’esterno è rimasto al Palermo dopo la chiusura del mercato e rappresenterà la quarta soluzione a disposizione di Inzaghi sulle fasce.

Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, adesso sarà compito di tutti metterlo nelle condizioni migliori per consentirgli di ritrovare il proprio smalto.

Grande abbondanza anche al centro della difesa: tra Peda, Magnani e Barba, uno è destinato a restare fuori.

“Il Palermo è più forte dell’anno scorso”

Inzaghi ha inoltre tracciato un bilancio della campagna trasferimenti, conclusa con dieci nuovi arrivi. Tra le uscite, Blin ha risolto il contratto mentre Buttaro è rimasto senza trovare una nuova sistemazione.

«Sono molto contento, al gruppo che è rimasto si sono affiancati giocatori con determinate caratteristiche, tecniche e mentali, che ci servivano. Il Palermo è più forte dell’anno scorso ma ora dovrà parlare il campo per dare ragione alle nostre scelte».

Il primo esame dopo la chiusura del mercato arriva immediatamente. Al Barbera, nonostante la Curva Sud chiusa, sono attesi almeno 20 mila spettatori. In palio c’è il passaggio del turno e la possibilità di conquistare un ottavo di finale sul campo del Bologna.

Altre notizie

Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (1) inzaghi

Palermo-Mantova: i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
cutolo_arezzo

Arezzo, Cutolo: «Abbiamo affrontato il Palermo ad armi pari»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Immagine

Palermo, Inzaghi soddisfatto del mercato: «Abbiamo 21 titolari. Siamo più forti dell’anno scorso»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Immagine

Palermo, Inzaghi alla vigilia del Mantova: «Vogliamo andare avanti in Coppa»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Immagine

Palermo, rinnovata la partnership con inX.aero: sarà Premium Partner anche nel 2026-2027

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
palermo manchester city (164) Galassi Gardini

Repubblica: “Palermo, mercato da promozione: dieci acquisti per Inzaghi e il City Football Group non pone limiti”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (65)

Repubblica: “Ranocchia: «Questo Palermo è molto forte. In Serie B nessuno ha la forza del City Football Group»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
image-08 miccoli

Giornale di Sicilia: “Miccoli: «Inzaghi è l’allenatore giusto. Il Palermo ha tutto per giocarsela»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (15)

Giornale di Sicilia: “Palermo, rivoluzione di Coppa: Inzaghi cambia dieci uomini contro il Mantova”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
inzaghi mirri gardini osti (11)

Giornale di Sicilia: “Palermo, niente botto finale. Gyasi resta, Blin rescinde”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
palermo manchester city (129) osti

Gazzetta dello Sport: “Mercato e classifica, la Serie B dice già Palermo: ai rosanero l’Oscar dell’estate”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
palermo bari serie b 2-0 (65) gyasi

Gazzetta dello Sport: “Serie B, mercato chiuso: gli ultimi colpi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026

Ultimissime

Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (11)

Corriere dello Sport: “Inzaghi: «Palermo più forte dell’anno scorso. Col Mantova vogliamo regalarci il Bologna»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Screenshot 2026-09-02 195701

Coppa Italia, l’Udinese batte 2-1 il Venezia: Bayo regala ai bianconeri il passaggio del turno

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (1) inzaghi

Palermo-Mantova: i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Simonelli

Simonelli: «Amplieremo i cooling break, siamo d’accordo con l’AIA»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
cutolo_arezzo

Arezzo, Cutolo: «Abbiamo affrontato il Palermo ad armi pari»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026