Corriere dello Sport: “Inzaghi: «Palermo più forte dell’anno scorso. Col Mantova vogliamo regalarci il Bologna»”

Il campionato resta la priorità, ma quando si presenta la possibilità di andare avanti in Coppa Italia il Palermo non vuole lasciarsela sfuggire. Questa sera al Barbera arriva il Mantova e Filippo Inzaghi, nelle dichiarazioni riportate da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, indica chiaramente l’obiettivo dei rosanero.

«Abbiamo una grande possibilità di passare il turno e vogliamo regalare ai nostri tifosi l’ottavo di finale a Bologna in uno stadio di A».





Il tecnico, però, non si fida del Mantova. I lombardi, come il Palermo, hanno cominciato la stagione con tre successi in altrettante partite ufficiali e in Coppa hanno già eliminato la Lazio.

«Non vinci all’Olimpico per caso – avverte Inzaghi –. Modesto sta portando avanti un percorso dall’anno scorso, sappiamo a cosa andremo incontro. Ma noi vogliamo proseguire il nostro trend di vittorie».

Inzaghi: “Ho 21 titolari”

La partita rappresenterà anche un test significativo per verificare la profondità della rosa costruita durante il mercato. Il Palermo dispone adesso di alternative di livello praticamente in ogni ruolo e Inzaghi è pronto a effettuare un’ampia rotazione.

Il tecnico, tuttavia, respinge l’idea di una formazione composta da semplici riserve: «Non giocherà un altro Palermo ma il migliore possibile per questa partita; finalmente il mercato è chiuso, ho 21 titolari, schiererò i più freschi, quelli che hanno recuperato meglio. Chi ha giocato meno deve dimostrarmi che merita di essere utilizzato di più».

Come scrive Paolo Vannini, restano alcune scelte da definire. Una riguarda la porta: Perin, appena arrivato, potrebbe avere bisogno di aumentare l’intesa con il reparto, ma per Fortin la Coppa rappresenta un’occasione importante per trovare spazio.

Palumbo e Gomes pronti, Pohjanpalo riposa

Una certezza dovrebbe essere rappresentata da Palumbo, destinato ad avere in mano le chiavi della manovra dopo avere saltato per squalifica le prime due giornate di campionato.

Il Corriere dello Sport prospetta anche il debutto stagionale di Claudio Gomes, elemento che il Palermo vuole recuperare pienamente in vista di una stagione lunga.

In attacco sarà invece il momento di Gabrielloni. Pohjanpalo dovrebbe rifiatare e lasciare spazio al nuovo arrivato, che finora ha sostenuto non più di due allenamenti con i nuovi compagni.

Gyasi resta: “Va messo nelle condizioni migliori”

Tra gli osservati speciali ci sarà anche Gyasi. L’esterno è rimasto al Palermo dopo la chiusura del mercato e rappresenterà la quarta soluzione a disposizione di Inzaghi sulle fasce.

Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, adesso sarà compito di tutti metterlo nelle condizioni migliori per consentirgli di ritrovare il proprio smalto.

Grande abbondanza anche al centro della difesa: tra Peda, Magnani e Barba, uno è destinato a restare fuori.

“Il Palermo è più forte dell’anno scorso”

Inzaghi ha inoltre tracciato un bilancio della campagna trasferimenti, conclusa con dieci nuovi arrivi. Tra le uscite, Blin ha risolto il contratto mentre Buttaro è rimasto senza trovare una nuova sistemazione.

«Sono molto contento, al gruppo che è rimasto si sono affiancati giocatori con determinate caratteristiche, tecniche e mentali, che ci servivano. Il Palermo è più forte dell’anno scorso ma ora dovrà parlare il campo per dare ragione alle nostre scelte».

Il primo esame dopo la chiusura del mercato arriva immediatamente. Al Barbera, nonostante la Curva Sud chiusa, sono attesi almeno 20 mila spettatori. In palio c’è il passaggio del turno e la possibilità di conquistare un ottavo di finale sul campo del Bologna.