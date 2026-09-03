Tuttosport: “Palermo-Mantova, Inzaghi si affida all’altro Palermo: le probabili formazioni”

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Il Palermo cambia volto per la sfida di Coppa Italia contro il Mantova. Secondo le probabili formazioni di Tuttosport, Filippo Inzaghi è pronto a concedere spazio a chi ha giocato meno in questo avvio di stagione, modificando profondamente l’undici iniziale.

Palermo, spazio a Fortin e Gabrielloni


Tra i pali è pronto Fortin, protetto da una difesa composta da Cassandro, Magnani, Barba e Bozzolan.

La coppia di centrocampo sarà formata da Estevez e Gomes, mentre sulla trequarti dovrebbe esserci Palumbo, affiancato da Gyasi e Vavassori.

In attacco spazio a Gabrielloni, pronto a partire dal primo minuto.

PALERMO: Fortin; Cassandro, Magnani, Barba, Bozzolan; Estevez, Gomes; Gyasi, Palumbo, Vavassori; Gabrielloni.
Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Perin, Nespola, Bani, Ceccaroni, Peda, Augello, Pierozzi, Ranocchia, Segre, Johnsen, Strefezza, Hernani, Pohjanpalo.
Indisponibili: Jonsen.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Palumbo.

Mantova, Vlahovic riferimento offensivo

Turnover anche per il Mantova di Modesto. Secondo lo schieramento indicato da Tuttosport, in porta dovrebbe giocare Gemello, con Paoletti, Cella e Kospo nel reparto arretrato.

A centrocampo figurano Jonathan Silva, M’Boyo, Kouda e Wieser, mentre Cajazzo e Kospo dovrebbero agire alle spalle di Vlahovic.

MANTOVA: Gemello; Paoletti, Cella, Kospo; Jonathan Silva, M’Boyo, Kouda, Wieser; Cajazzo, Kospo; Vlahovic.
Allenatore: Modesto.

A disposizione: Bardi, Tomasevic, Ilie, Gliozzi, Keita, Ruocco, Trimboli, Ignacchiti, Castellini, Bragantini, Benaissa, Del Lungo.
Indisponibili: Meroni, Radaelli, Spinaccè, Vesentini.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Tomasevic.

La sfida rappresenterà dunque un’occasione per entrambi gli allenatori di verificare la profondità delle rispettive rose, con diversi protagonisti abituali inizialmente destinati alla panchina.

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