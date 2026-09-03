Coppa Italia, Palermo-Mantova: le formazioni ufficiali
Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Mantova, valevole per i sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027, in programma alle ore 18.00.
PALERMO: 14 Fortin, 5 Palumbo, 6 Gomes (C), 7 Strefezza, 9 Vavassori, 24 Estevez, 33 Bozzolan, 84 Cassandro, 93 Barba, 96 Magnani, 99 Gabrielloni. A disposizione: 1 Perin, 12 Nespola, 3 Augello, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani, 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 23 Hernani, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni.Allenatore: Inzaghi.
MANTOVA: 22 Bardi, 8 Ilie, 9 Gliozzi, 11 Cajazzo, 21 Trimboli (C), 25 Ignacchiti, 27 Castellini, 29 Cella, 50 Benaissa, 58 Del Lungo, 71 Chinetti. A disposizione: 1 Gemello, 12 Gasparini, 5 Tomasevic, 6 Longonda, 10 Wieser, 18 Keita, 19 Ruocco, 20 Paoletti, 33 Marai, 41 Silva, 75 Kospo, 80 Kouda, 99 Vlahovic. Allenatore: Modesto.
Arbitro: Di Marco (Ciampino).
Primo assistente: Belsanti (Bari).
Secondo assistente: Giuggioli (Grosseto).
Quarto ufficiale: Fourneau (Roma 1).
VAR: Piccinini (Forlì).
AVAR: Aureliano (Bologna).
Emanuel Gyasi non sarà disponibile a causa di una sindrome gastrointestinale.