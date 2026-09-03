Verso Palermo-Mantova: i biancorossi omaggiano la città siciliana sui social (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
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In vista del match di questa sera, il Mantova sceglie un’arancina per raccontare Palermo sui social. Il club lombardo ha pubblicato un video dedicato alla città, mostrando la tipica specialità siciliana nei luoghi più caratteristici del capoluogo.

L’arancina compare in diversi punti simbolo di Palermo, passando dal centro storico ad alcune delle principali attrazioni della città. Un modo semplice e originale per raccontare la trasferta attraverso uno dei prodotti più conosciuti della tradizione palermitana.


Il video, pubblicato sui canali social del Mantova, gioca proprio sul contrasto tra calcio e tradizione gastronomica, con l’arancina scelta come protagonista del tour palermitano. Un contenuto pensato per accompagnare la sfida tra Mantova e Palermo, ma anche un piccolo omaggio alla città e alla sua cucina.

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